抗炎早餐推薦｜中醫師大推藍莓、薑黃等8種食材：每週2次減脂排毒

常說早餐是一天中最重要的一餐，若不認真對待，對一整天的狀態也有很大影響。台灣由中醫師轉型至Youtuber的「77老大」，最近就拍片分享8種逆轉慢性發炎的早餐之選，能預防口臭、便秘、腸道問題及三高問題等。這些食物只需要每個星期吃兩次以上便有效抗老養身、抗發炎，到底都有甚麼選擇呢？一起來看看吧！



（YouTube截圖）

8種抗發炎、減脂營養早餐之選

【1】苺果類

草莓、藍莓、蔓越莓都可以，莓果類含有豐富維他命C和E、花青素，不論是抗氧化還是抗發炎功效都是食物界的翹楚。女生「妹妹」常發炎可以多吃蔓越果，男士吃亦能保養攝護腺。早上只需要吃一小碗，便能補充一日所需纖維的三分之一。除了直接吃之外，也可以混入乳酪、打成果汁，亦可以加到無糖豆漿或低脂牛奶中飲用。

【2】蕃薯

蕃薯屬於好澱粉，膳食纖維是白飯的10倍，當中還有豐富維他命ABC、胡蘿蔔素、膽鹼和鎂等多種營養。有效抗發炎、排毒、減肥。進食時最重要的是要連皮吃，因為大部分營養其實都在蕃薯皮裏面。

77老大指蕃薯最重要是要連皮吃（YouTube截圖）

【3】乳酪

要盡量選無糖、原味的乳酪，又或是希臘乳酪。當中含有益生菌、乳酸菌，維持腸道健康。每天200g能大幅降低過敏和敏感，降低19種發炎指數，可以混入奇亞籽或蛋白粉等。

【4】奇亞籽

奇亞籽當中含Omega 3，有助改善發炎，降膽固醇、降心血管病風險。而且還富含膳食纖維、鈣含量高，亦有水溶性及非水溶性的纖維，能減緩血糖上升，同時幫助腸道排毒清宿便。低熱量而且飽足感高，加進牛奶或泡水直接吃即可。

（Brenda Godinez/ Unsplash）

【5】肉類

早餐希望有肉的可以選擇「好蛋白質」，例如三文魚、鯖魚、秋刀魚及雞胸肉等，有效提高代謝、改善心血管疾病並補腦力。

【6】西蘭花

西蘭花含有蘿蔔硫素、維他命A和C，有抗發炎及抗癌作用。適合經常感冒、膝頭不適或關節發炎的人士。最佳煮食方法是用橄欖油簡單清炒，因為太高溫會令營養流失，時間長了水溶性營養也會流走。

西蘭花的推薦做法是用橄欖油簡單清炒（YouTube截圖）

【7】蛋

雞蛋含有豐富蛋白質、脂肪酸和維他命D，可幫助提升免疫力對抗發炎。有不少人認為蛋黃高膽固醇和油脂，而把蛋黃挑走。但研究指一般人一天吃2顆蛋黃是沒問題的，蛋的營養都在蛋黃，不要單吃蛋白浪費寶貴的營養啦！

【8】燕麥

燕麥可以加牛奶、豆漿或乳酪吃，含有豐富Beta-葡聚醣，有助於消炎、抗老、抗癌。而挑選燕麥時，應留意燕麥顆粒越粗越好。例如是原粒碾壓的雜糧類，才能保存最多的Beta-葡聚醣，纖維素含量也比較高。最重要的是別加糖，不然會越吃越毒。

（No Revisions/ Unsplash）

早餐應該飲咩？

【1】無糖豆漿

豆漿含大豆異黃酮、維他命E及麥安酸，能有效抗發炎。特別是呼吸道發炎經常咳嗽的人士就非常適合，同時也有效預防慢性肝炎、脂肪肝的作用。

【2】現打果汁

香蕉牛奶、蘋果牛奶、苺果牛奶這些也是不錯選擇，好喝同時含維他命C及E及膳食纖維，能增加飽足感、淨化身體。

（YouTube截圖）

【3】咖啡

不少人早上喜歡喝黑咖啡提神，它有抗發炎、消炎的作用。其實做成Latte牛奶咖啡也一樣沒問題！有最研究指咖啡的綠原酸和牛奶的胺基酸混合後，能提高免疫細胞抗發炎的能力至高達2倍以上。不過要留意，有效提高代謝的綠原酸不耐熱，因此買咖啡豆時應選擇淺培較好。

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