專家揭睡房3大「隱藏毒物」 枕頭這情況必須換！1物品可引發哮喘

人生有三分之一的時間都是在床上度過的。如何睡得舒適又安心，睡房的舒適度是重中之重。但你絕對意想不到的是，睡房中有些東西晚晚伴你入眠，竟然是危害健康的「毒物」！



加州胃腸病學專家Saurabh Sethi博士最近在IG發佈的影片中提醒大家要留意睡房中以下3類物品，一經發現，建議立即更換或丟棄。

1. 舊枕頭

專家提醒，大家每天睡覺接觸的枕頭會吸收我們的口水和汗水，如果在頭髮未完全乾燥的情況下接觸枕頭，水分還會加速霉菌生長。Sethi博士強調，除了會讓枕頭發臭，更容易滋生塵螨，還可能會導致皮膚敏感等問題，對有呼吸系統疾病的人帶來極高的健康風險。

其實枕頭的使用年限是一年或兩年，因為填充物會隨長時間的使用而分解，令舊枕頭變硬、變實，不僅讓睡眠質量變差，甚至會引發頸痛、頭痛等問題。

2. 舊床墊

床墊和枕頭一樣，長時間使用會積聚皮屑、灰塵、水分、蟎蟲以及其他致敏原，嚴重污染睡房空氣。

而且床墊會變形，凹陷或凸起都會令身體懸空，受力不均，導致身體僵硬、酸痛，甚至現在很多人都有的慢性背痛也是由質量不佳的床墊所引起。使用時間較長的床墊還會產生異味，影響自己及枕邊人的睡眠質量，建議可以每三個月將家中床墊頭尾顛倒，在一定程度上可以減慢彈簧變形的速度。

3. 空氣清新劑

有很多人為了除異味會在睡房噴空氣清新劑，但專家警告，除臭劑一類產品其實才是污染室內空氣的元兇。

有研究指，高達86%的空氣清新劑含有鄰苯二甲酸鹽（Phthalates），而這種化學物質與生殖系統危害和哮喘有關，還會釋放甲醛、苯和甲苯等揮發性有機化合物（VOC），刺激呼吸系統，從而引發咳嗽、氣喘等症狀。且空氣清新劑強烈的氣味可能會引發頭痛或皮膚敏感等反應，如果長時間接觸這類合成香料，可能增加患上慢性病甚至癌症的風險。

資料來源：doctor.sethi