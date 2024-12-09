牛油果禁忌4大NG食物組合咪亂食　加番茄影響消化！專家推薦配搭

牛油果含有豐富營養價值及脂肪酸，常被稱為「超級食物」，是不少港女減肥之選。不過牛油果熱量較高不能吃太多，亦有一些不適宜一起食用的食物。當中竟包括咖啡和番茄這些人氣配搭，到底應該怎麼吃才是最有益的呢？



牛油果中最豐富的營養成分是脂肪，當中不飽和脂肪酸佔總脂肪量的70%以上，有助於預防心血管疾病。另外還富含維他命、礦物質、鉀和膳食纖維，有抑制膽固醇上升、預防動脈硬化、改善血液流動並降低血壓及抗發炎作用等功效。但若錯誤配搭，或許就會對健康造成反效果。

牛油果4大NG配搭

牛油果NG配搭｜1&2.有大量酒精、咖啡因的食物

日本營養師Yukari於生活網站「サンキュ」分享到，牛油果富含多種營養，但若配搭含有大量酒精和咖啡因的食物，當中的利尿作用不僅會使體內的鉀等物質隨尿液中的水分一起排出體外，而且鋅等礦物質和維他命B1等也會被消耗，浪費了不少營養。

（Jasper Gribble/ Unsplash）

牛油果NG配搭｜２.檸檬

檸檬常被用於防止牛油果變色，並為食物提味。但其實檸檬等水果是易於消化的「快餐」，與牛油果這種消化緩慢的「慢餐」配合一起吃有機會導致腸道阻塞。據日媒「東洋經濟Online」報導，自然療法專家亞當斯基指，當不同速度消化的食物在胃中混合在一起時，兩種食物都不能以原有速度進行，令整個腸道的流動減慢。因此如無必要，建議可以用醋代替檸檬。

牛油果NG配搭｜3.番茄

番茄的酸味與牛油果非常搭，而且有抗氧化作用的番茄紅素在脂肪存在的情況下更容易被吸收，因此配著脂肪含量高的牛油果吃可以更有效地獲取營養。不過番茄和檸檬一樣也是容易消化的「快餐」，不能與牛油果同時消化。除了番茄、南瓜和辣椒辣之外，大多數蔬菜、如西蘭花和生菜都是「慢餐」，考慮到腸道健康，建議搭配這些蔬菜會比較好。

牛油果所含的膳食纖維是香蕉的5倍(Getty Images)

推薦配搭

牛油果脂肪含量高，可增加維他命A、維他命D、維他命E、維他命K等油溶性維他命進入體內的吸收率。含有這些營養素的食物包括深色蔬菜、魚和蘑菇，如果將牛油果與這些食物結合起來，可以更有效地增強健康效果。另外據日本厚生勞動省資料顯示，牛油果中的膳食纖維是約香蕉的5倍、蕃薯的2倍，若配合發酵食品食用，與乳酸菌等有益細菌配合，有助於改善腸道環境，還能提高免疫力。