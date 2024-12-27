「檸檬水」紋身女優婚後轉戰OnlyFans　老公唔介意：又唔係殺人

33歲美國知名成人女優Riley Reid，2021年結婚後淡出AV界，轉戰成人訂閱平台OnlyFans。她的丈夫日前接受Podcast節目訪問，談論對妻子職業的看法。



33歲美國知名成人女優Riley Reid。（IG@letrileylivertt）

33歲美國知名成人女優Riley Reid。（IG@letrileylivertt）

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《LADbible》報導，Riley Reid2010年進軍成人產業後一舉成名，她總計獲頒45個獎項，成為業界最知名的女優之一。她於2021年與極限運動員Pasha Petkuns結婚，2022年生下女兒。她在婚前就慢慢淡出AV界，改在成人訂閱網站OnlyFans販售情色內容，主要與女性合作。她2021年時的月收入估達57萬美元。

Pasha Petkuns日前出席AV男優「Adam22」的Podcast節目，談論妻子的職業。他坦言一開始也質疑這段婚姻是否正常，與朋友談過後才想通。Pasha Petkuns指出，朋友對他說「不管你做什麼，人們都會說你很蠢」，讓他意識到別人的看法並不重要，把妻子的職業視為日常生活的一部份。他也開玩笑指出：

「她又沒殺人。」



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儘管Pasha Petkuns不以為意，但他坦承有兩個朋友不滿他和妻子的關係，甚至因此與他疏遠，但他並不以為意。至於父母的反應，Pasha Petkuns透露他們只關心他是否幸福，對此事並不介意。但他有事先提醒母親，人們可能會向她提起Riley Reid的職業，甚至秀出影片，母親也已經做好心理準備。

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