人氣AV女優葵司消失數月被傳「無限期停工」網民暗示曾與她上床

日本人氣AV女優葵司（葵つかさ）傳要引退？AV達人一劍浣春秋13日在「PLAY NO.1」專欄的發文透露種種跡象確實顯示她漸漸淡出，將「暫離戰場」。



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葵司近日已拿掉IG頭像，雖然偶爾還會發現時動態，但貼文卻停留在6月，此外，她自9月起就未有新作推出，一劍浣春秋證實她現況：

「現在休業中」。



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一劍浣春秋透露葵司本受邀出席今年年初的TSE台灣寫真博覽會，原本已答應，但後來又退出了，當時對方公司給出的理由便是「葵司考慮結束AV生涯」。一劍浣春秋坦言世事多變，且他也不確定對方公司是不是隨便找個理由退出活動，所以對葵司引退仍有所存疑，但後續葵司未有新作，加上社群經營上的變化，讓他覺得當初得到的公司回應應該是真的，後來他再透過管道查證，也證實葵司暫離戰場。

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一劍浣春秋雖未用「引退」一詞，但也直言葵司的暫時離開戰場是一個：

「沒有回歸期的休業。」



此外，他也談到看到網友有人暗示與葵司「蕉（交）流」，雖然無法證實文章真偽，但他認為此類文章內容一再出現，對於被點名的女優，或是AV產業都沒有好處。

葵司（葵つかさ）已拿掉IG頭像。（IG@_aoi.tsukasa_）

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