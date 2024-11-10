台灣補習老師自爆是AV女優　認定學生看過其作品：只是不敢跟我講

台灣AV產業在疫情時大爆發，一些AV女優們也開始會跨足不同領域，甚至有人本身是補習老師，雙重身份讓外界都感到驚訝。



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AV女優艾熙8月時在節目《11點熱炒店》就透露自己的另一個身份。當外人問起從事什麼工作時，一些AV女優會據實以告，自認為沒有什麼好羞恥的，艾熙則表示會看場合，因為自己本身還有另一份工作，就是當補習老師，教授的對象包含中學生。

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不過至今還沒有同事或是學生當面告知，認出她是AV女優，艾熙則認為相信他們應該有看過，只是不敢跟她講，而她也不會與學生談論這些事，因為這不是她的教學範圍。

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