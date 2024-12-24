加拿大「聖誕快樂」是「禁語」！每5人有1個討厭聽　要轉講呢一句

臨近佳節，簡單祝對方一句「聖誕快樂」看似十分平常，原來在某些人耳中竟變成「我真係恭喜你」的級數，又到底為甚麼不可以隨便說這句話呢？《開罐》找來一名移居加拿大兩年的港女，分享在當地的親身經歷。



加拿大居民種族多元，大家擁有不同文化及背景（Telegrafi)

加拿大點解唔講得「聖誕快樂」？

加拿大居民種族多元，大家擁有不同文化及背景，正如當地華人都會慶祝農曆新年一樣，來自其他地方的人都有對他們而言最重要的節日。例如印度人會慶祝Diwali（排燈節），猶太教徒會慶祝Hanukkah（光明節）等等，就連超級市場都會就不同族裔的節日而推廣相應產品。

部份人由於宗教緣故，慶祝耶穌誕生與自己信奉的神有所違背，所以不太接受「聖誕快樂」這一句祝福語，「節日快樂」（Happy Holidays）亦隨之誕生，有尊重所有人慶祝不同節日的意思。12月25日在加拿大是公眾假期，但不代表人人都會慶祝，大型報章《多倫多星報》（Toronto Star）就曾做過一項調查，指出在加拿大每5個人就有1個認為祝別人Happy Holidays最為恰當。雖然接受別人說聖誕快樂，或沒有所謂的人仍然佔大多數，但認為應該說Happy Holidays的民眾確實不算少。

移加港女親歷說錯話場面

Emma（化名）剛到埗便即遇上說「聖誕快樂」的尷尬場面，即使已在加拿大度過第3個冬天，當時的事仍歷歷在目，「當時同朋友啱啱嚟到一齊夾租，好順利就搵到租盤，業主都好好，喺聖誕節前搞掂所有手續，等我哋盡快入住。交收鎖匙當日係聖誕前一日，我朋友就同業主講咗句『聖誕快樂』，對方唔係祝福翻我哋轉頭，而係呆咗。」

Emma（化名）剛到埗與朋友夾租，卻遇上尷尬場面（Sandro Schuh@Unsplash）

業主兩夫婦都是白人，宗教及種族上似乎與聖誕沒有衝突，加上當時初來報到，Emma完全沒想過會遇上這種情況，「大家你眼望我眼靜咗好幾秒，雖然業主冇畀臉色我哋睇，但成件事都幾尷尬，我都嚇親。」突然她想起出發前曾看過網上有港人提及加拿大不能說聖誕快樂的帖文，便立刻向業主說了句Happy Holidays，幸好對方也展露出笑容，並回覆他們相同的祝福說話。

Emma出發前曾看過香港人圈子討論說聖誕快樂一事（資料圖片）

這件事對Emma而言印象深刻，她指自己在職場上也更加注意這些小細節：「加拿大人傾閒偈嗰陣，好少談及信仰、政治立場呢啲比較敏感話題，公司同事咩國籍都有，熟悉後發現大家背景唔會同聖誕節有衝突，我就會照常講Merry Christmas，同事都係。」不過Emma的工作經常要接觸企業及個人客戶，因為無法得知客戶的背景，此時她便會選擇以Happy Holidays祝福對方。

Emma指自己在職場，特別是與客人溝通時會更謹慎（Redd Francisco@Unsplash）

一句簡單的祝賀說話，說的人未必即時聯想到背後濃厚的宗教色彩，然而很多時「言者無心聽者有意」，漸漸變成說話前要先試探對方，甚至只為了政治正確，你又覺得這樣恰當嗎？