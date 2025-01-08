2025年防脫髮產品排行榜TOP10　最平41蚊、第一位連續7年衛冕

脱髮問題是「男人最痛」，除了家族遺傳之外，壓力大、荷爾蒙失衡和營養不良等原因都是脱髮的成因。日本診所「しもむら本町レディースクリニック」最近根據投票數、滿意度、活性成分和性價比進行評分，製作了推薦男士育髮產品排行榜的TOP 10。當中最便宜的竟然只需約$41港元，還是大廠出品！一起來看看吧！



日本專家推薦男士育髮產品TOP10

【第10位】HOGSPA育髮劑

HOGSPA是大型製藥公司大正製藥銷售的「Riup」系列的育髮劑。系列中包括兩種噴霧型和一種直接按壓在頭皮上的育髮劑，可以個人喜好選擇質地和功效。雖然價格便宜每瓶只需1千日圓左右，但含有日本厚生勞動省認可的三種有效成分，改善頭皮血流，促進頭髮生長。另外含7種保濕劑，可防止頭皮乾燥並改善頭皮環境。

參考價格：Smash Shot噴霧式——839日圓/約$41.5港元（185g），Bubble Spark泡沫噴霧式——1,200日圓/約$59.3港元（135g），Soft Kenzan塗抹式——1,182日圓/約$58.4港元（170g）

【第9位】U pride育髮劑

U pride當中使用提取自蘭科植物的成分，有高保水能力，有效頭皮並促進頭髮生長。另外有11種天然成分，可以抑制頭皮乾燥引起的頭皮屑和搔癢，並有抗發炎特性。價錢相對較低，因主要由植物原料製成、對頭皮溫和，即使是敏感皮膚或有染髮的人士也可以放心使用。

參考價格：7,800日圓/約$385.4港元 （100mL）

【第8位】FINJIA Scalp Essence育髮精華

FINJIA含有兩大頭皮護理成分，有效調理肌膚、保持肌膚彈性、保持頭皮和頭髮健康，並賦予頭髮緊緻度和豐盈度。當中添加辣椒素，有效保持頭皮彈性並軟化頭皮，讓成分更好滲透並擴散到角質層，增加調理頭皮所需成分的滲透和擴散力。

參考價格：14,080日圓/約$695.7港元（50mL）

【第7位】Plantel EX育髮液（プランテルEX）

負責發出毛髮生長指令的器官「毛囊隆起」會隨著年齡的增長而退化，是脫髮的根本原因之一。Plantel EX所含的成分Redensyl，據指可活化並維持「毛囊隆起」功能，有助刺激產生皮膚彈性的細胞，讓頭皮更健康。當中亦另含有23種植物源成分和16種胺基酸。價錢較昂貴，但不含任何礦物油或合成香料等添加劑，對頭皮也較溫和。

參考價格：15,180日圓/約$750港元（50mL）

【第6位】ADENOGEN（アデノゲン）是Shiseido資生堂推出的育毛劑

【第6位】ADENOGEN育髮劑（アデノゲン）

ADENOGEN是Shiseido資生堂推出的育髮劑，其主要特徵是含有毛髮生長成分「腺苷」。腺苷是體內也存在的毛髮生長成分，可促進頭髮生長，同時調節頭皮環境。是日本皮膚病學會指南中被認證對雄激素性脫髮（AGA）有效的成分。它能促進生髮促進因子（FGF-7）的產生，延長髮根生長期，促進血液循環生髮，進而使頭髮更濃密、強韌。ADENOGEN另外還含有2種生髮成分、2種促進血液循環成分、3種頭皮護理成分，可針對各種脫髮原因。

參考價格：2,420日圓/約$119.6港元 （50mL）

【第5位】SCALP D JET Medicated Tonic育髮劑

Scalp D藥用育髮劑中富含促進血液循環成分和頭皮護理成分，既可以促進頭髮生長，又可以對抗頭髮稀疏，並抑制頭皮屑和搔癢、防止脫髮。具有高保濕效果，同時含有豐富構成頭髮的蛋白質——胺基酸，可以滋潤頭皮、修復頭髮。

參考價格：3,500日圓/約$172.9港元 （180mL）

【第4位】ALGAS Medicated Hair Growth Lotion藥用育髮劑（薬用育毛剤アルガス）

ALGAS採用源自海藻的高保水成分，並混入多種頭皮護理成分，有助創造健康的頭皮環境，促進強韌頭髮的生長。同時含有促進血液循環成分和抗發炎成分，不含香料、礦物油等10種添加劑，對頭皮溫和、低刺激。

參考價格：14,080日圓/約$695.7港元 （120mL）

【第3位】Answered EX7育髮泡沫噴劑（アンサードEX7）

Answered EX7中使用碳酸氣泡，透過將細小的氣泡推入頭皮，將成分滲透到角質層，使用感亦較為清爽。當中使用植物萃取物及21種天然成分，亦含有四種針對不同脱髮問題的活性成分。有效促進血液循環及頭髮生長，並調理頭皮、抑制脫髮、抑制頭皮炎症，以及抑制頭皮屑和瘙癢。

參考價格：12,980日圓/約$641.1港元 （100g）

【第2位】Newmo育髮精華（ニューモ）

Newmo是男女都適用的育髮劑，製造商Pharma Goods是一家上市公司，專注於研究及開發雞蛋由來的產品。Newmo當中含有的頭皮保護成分「HGP」源自蛋黃（特殊蛋黃溶血磷脂酰膽鹼），可透過促進真皮乳頭細胞的增殖、促進毛基質細胞的生長以及改善髮根的血液流動來支持頭髮生長。但就不適合有雞蛋及大豆敏感的人士。此外，它還含有三種改善頭皮環境的活性成分：日本獐牙菜萃取物、甘草酸二鉀和D-泛醇，有望防止掉髮並促進頭髮生長。

參考價格：6,325日圓/約$312.5港元 （75mL）

【第1位】CHAP UP育髮液

CHAP UP是多次獲的世界品質評鑑大賞Monde Selection的金獎，已連續7年獲得網上銷售排名第一的人氣產品。除了含有6種活性成分和獨特配方的保濕成分外，還混合了15種氨基酸和55種天然衍生成分，在調節頭皮環境的同時為稀疏的頭髮提供多方面的護理。當中甘草酸二鉀和尿囊素兩種抗發炎成分可防止頭皮屑和搔癢，營造有利於頭髮濃密生長的頭皮環境。

參考價格：8,690日圓/約$429.4港元（120mL）