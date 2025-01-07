全球唯一「藍色」標誌麥當勞　超夢幻Tiffany Blue一原因由黃變藍

相信一講到麥當勞，大家腦海裡都必定會立刻浮現一個巨大的金色拱門。無論到哪一個國家，只要看到這個金黃色的M字拱門都總會有種安心的感覺。但大家又知不知道麥當勞標誌除了黃色之外，其實還有藍色的？而且全球就只有那一間麥當勞沒有用黃色的標誌，到底為甚麼它會變色？



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全世界唯一一間的「藍色」麥當勞位於美國亞歷桑那州的塞多納市，於1993年開業。塞多納市一直都是著名的旅遊觀光聖地，有著「紅岩之城」的稱號，壯麗的沙漠景觀和各種的岩石的自然景象，都是當地的「活招牌」。而賽多納市政府為了能夠維護完整的紅岩自然景觀，對於建築都有所規範，以避免建築物會影響整個地方的自然美景。

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但因為麥當勞的金色拱門實在太過搶眼和耀眼，而且以往他們還會於路口設置超巨大的招牌來，讓一眾當地的議員都很怕麥當勞的標誌和招牌會破壞整體的自然美景。最後經過與麥當勞的協商後，麥當勞決定尊重當地的規範，將M字拱門的顏色轉為相對低調，與天空相近的「綠松石」藍色，就連餐廳內裡的杯子、盒子都是同樣的顏色，而建築物的外牆則以進紅磚的顏色打造，與當地的紅岩互相呼應。

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雖然當初當地政府就是怕麥當勞會過度搶眼，因而與其協商改變顏色，但正正就是因為這個超「低調」的綠松色拱門，吸引了眾多遊客特意到訪來打卡，從而變成塞多納市的另一個必去的景點。而且這間麥當勞還因為變顏色而有一個稱號，名為「Turquoise McDonald's」（綠松色麥當勞）大家若有機會前往塞多納市旅遊，不妨去看看這個別有一番風味的麥當勞喔！