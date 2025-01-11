魷魚遊戲2｜勁洗腦「轉圈圈之歌」原來同BIGBANG有關？原型係呢首

人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季近期上線，在社群上造成不少話題。



《魷魚遊戲》系列在韓劇網絡口碑排行榜中排名第1（網路溫度計DailyView提供）

第二季除了重要角色回歸外，新的遊戲關卡也成為眾所矚目的焦點。其中「尋找同伴」關卡中，遊戲配樂「轉圈圈之歌」洗腦的旋律在播出後爆紅，引發許多討論。其實這首歌改編自韓國童謠，甚至有中華職棒球隊改編用作應援曲，一起來看看關於「轉圈圈之歌」的有趣冷知識吧！

快來看《魷魚遊戲2》「轉圈圈之歌」有趣冷知識（點擊放大瀏覽）▼▼▼

《魷魚遊戲2》配樂 超洗腦「轉圈圈之歌」 原型兒歌原來超出名（01製圖）

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輕快旋律超洗腦！《魷魚遊戲2》「轉圈圈之歌」其實為兒歌改編

在《魷魚遊戲2》中新增了不少關卡，在其中一關「尋找同伴」的遊戲中，背景配樂輕快又洗腦的旋律讓許多觀眾印象深刻。由於在這個關卡中，參賽者們在音樂響起的時候都身處在一個不斷轉動的巨大圓盤上，因此這首背景配樂也被大家暱稱為「轉圈圈之歌」、「轉圈圈歌」。

其實這首「轉圈圈之歌」的原型為韓國童謠〈둥글게 둥글게〉，韓文原名有「圓圈」的意思，是非常經典的韓國兒歌。除此之外，這首兒歌也是BIGBANG成員太陽2013年的歌曲〈RINGA LINGA〉的創作靈感來源。身為前BIGBANG成員的T.O.P這次也出演《魷魚遊戲2》，遊戲中的歌曲與前隊友的作品靈感同樣來自兒歌〈둥글게 둥글게〉，成為意外的小彩蛋。

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「轉圈圈之歌」是台灣樂天桃猿應援曲？球場也有熟悉旋律

其實除了《魷魚遊戲2》的「轉圈圈之歌」和太陽的〈RINGA LINGA〉之外，台灣中華職棒樂天桃猿（Rakuten Monkeys）的其中一首應援曲〈Super Rakuten〉也是改編自〈둥글게 둥글게〉這首韓國兒歌，洗腦的旋律作為棒球應援曲也非常合適。

這首歌在Lamigo桃猿時期就已經以應援曲〈Super Lamigo〉的形式出現，在Lamigo桃猿更名為樂天桃猿後，這首應援曲仍然沿用，並更改歌名、歌詞，成為〈Super Rakuten〉。隨著《魷魚遊戲2》的爆紅，也有不少球迷期待2025年新賽季能夠更常在場上聽到這首應援曲。

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