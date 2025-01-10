魷魚遊戲2｜T.O.P 40日內勁減20公斤　肥仔潛力股原來靠這4招減肥

Netflix《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）不僅劇情緊湊，卡司陣容更是華麗無比。當中，曾是南韓天團BIGBANG成員的T.O.P崔勝鉉，憑藉帥氣外型和瘋痞演技，迅速成為話題焦點。然而，少有人知道，這位如今的男神，曾被譏諷為「肥仔」。



在出道前，他憑著驚人的意志力，在短短40天內減20公斤，成功踏入演藝圈，完成從平凡到耀眼的蛻變。

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《魷魚遊戲2》T.O.P.崔勝鉉狠甩20公斤！從肥仔晉升男神

12歲時，T.O.P因與GD的友情而得知YG Entertainment正在招募男子組合成員。兩人合作創作歌曲，最終讓T.O.P獲得了面試機會。儘管他才華橫溢，當時的體重卻高達187磅，讓他在面試中不敵其他競爭者。當時的社長更是直言不諱地表示：「你這笨重的模樣，絕對無法成為偶像。」為了實現夢想，他下定決心，在40天內瘦了20公斤，這才得以成功出道，毅力真的是太驚人。

《魷魚遊戲2》T.O.P.崔勝鉉減肥秘訣1：三餐喝紅豆水

T.O.P.最出名的減肥法，正是紅豆減肥法~他習慣每天三餐前喝一杯紅豆水，看似簡單卻意義非凡。紅豆水不僅能幫助排除體內多餘水分，還能有效抑制食慾，讓T.O.P更容易控制熱量攝取。這種傳統的健康飲品，成為他減肥路上的小幫手，輕鬆告別臃腫身材。

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《魷魚遊戲2》T.O.P.崔勝鉉減肥秘訣2：戒吃甜食

T.O.P曾經對甜食愛不釋手，卻毅然決然地與糖份劃清界線。無論是香甜可口的蛋糕，還是誘惑十足的朱古力，他都不為所動，在那段時間裡，這樣的自律不僅讓他的卡路里攝取量大幅減少，也令他的皮膚狀態更加健康光澤。

《魷魚遊戲2》T.O.P.崔勝鉉減肥秘訣3：多吃雞胸肉

先前接受韓國媒體採訪時，T.O.P.崔勝鉉曾說，在他的減肥食譜中，雞胸肉是主角。這種高蛋白、低脂肪的健康食材，成為他每日餐桌上的固定成員。無論是簡單的水煮，還是搭配清爽的沙律，雞胸肉都能為T.O.P提供足夠的能量，支持他高強度的訓練與舞蹈練習，還讓他的身形更加緊實有型。

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《魷魚遊戲2》T.O.P.崔勝鉉減肥秘訣4：穿羽絨衣練舞

為了提高減肥效果，T.O.P選擇穿著羽絨衣練舞，這個看似瘋狂的舉動，實際上是他增強燃脂效率的秘密武器。羽絨衣在運動時能增加身體負擔，提升心肺功能，讓他在揮汗如雨的時候，能夠加速卡路里的燃燒。這種「苦行僧」般的毅力，讓他的減肥效果更為顯著，從小肥仔脫胎換骨成人氣男神。

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