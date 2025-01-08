魷魚遊戲2｜關於333號任時完的8件事　組ZE:A出道獲封臉蛋天才

大家都看完《魷魚遊戲2》（魷魚遊）戲第二季了嗎？這一季的演員可說是眾星雲集，其中以好演技著稱的任時完在劇中飾演333號的李名器，是一名加密貨幣投資者及YouTuber，在某次投資加密貨幣時陷入騙局，導致自己和YouTube粉絲一系之間賠光財產、負債累累，最後走投無路選擇參加「魷魚遊戲」。



任時完不只有著帥氣外型，演技表現也讓觀眾留下深刻印象，今天就來帶大家好好認識任時完的出道經歷，以及他私下都有哪些大家不知道的小秘密呢？

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1、任時完是怎麼出道的？

任時完大學一年級時參加了在釜山舉辦的《親親歌謠節》預選賽，雖然當時在預選賽中就落選，但他被經紀公司明星帝國娛樂的星探相中，成為了練習生。2010年任時完以偶像男團ZE:A帝國之子的成員出道，與他同團的還有朴炯植、金桐俊、黃光熙等人。作為偶像的任時完很快就因帥氣的臉蛋受到關注，大小節目中都可以看到他的身影，當年可是二代男團中有名的「臉蛋天才」呢！



2、被封為「偶像轉型教科書」

在以男團偶像身份活動小有名氣後，2012年任時完以超人氣韓劇《擁抱太陽的月亮》作為演員出道，他在劇中飾演年少時期的許炎一角。雖然是第一次演戲，但任時完以穩定的演技表現讓觀眾眼睛為之一亮，有許多人甚至不知道他原來是偶像，首部影劇作品就為他帶來不少人氣！隨後他又陸續演出韓劇《未生》、《他人即地獄》、《Run On》以及電影《正義辯護人》等代表作，各種不同類型的角色他都以優秀的演技詮釋到位，躍升名符其實的實力派演員，也因此得到了「偶像轉型教科書」的稱號！



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3、不是第一次演斯文敗類

在《魷魚遊戲2》中任時完飾演的李名器是個總是以自己利益為優先的自私渣男，而其實這已經不是任時完第一次飾演這種斯文敗類的角色，他在電影《緊急迫降》、《原本以為只是手機掉了》都以壞得讓人不寒而慄的反派讓人印象深刻，不少人都驚嘆任時完竟然能用如此秀氣的臉龐演出變態殺人魔，根本就是斯文敗類的專業戶呀！



4、最強童顏男神

1988年出生的任時完今年其實已經36歲，但他臉上卻完全看不出歲月的痕跡，就算站在近年出道的偶像男團旁邊也毫無違和感，最強童顏男神非他莫屬！也因為任時完擁有一張童顏，讓他在影劇作品中演出高中生、大學生也完全不是問題。



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5、任時完從小就是模範生

其實任時完原先沒有想過要當藝人，而是將生活重心都放在升學上。任時完從國小三年級一直到高三都是班上的班長，國高中時期更是分別擔任全校會長和副會長，是非常典型的模範生。從小品學兼優的他在大學聯考時，在滿分500分中考了450分的高分，並因此錄取釜山第一學府——釜山大學的機械工程系。



6、因為喜歡天鵝改名任時完？

其實任時完原本的名字是任雄宰，在成為偶像練習生後他決定要改名，於是同為男團ZE:A帝國之子的成員李厚就建議他，將名字改成他喜歡的天鵝（Swan），後來任時完的媽媽拿著這個名字去給算命老師看，最後得到了時完（Si Wan）這個名字。



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7、私下興趣是玩魔術方塊

想不到男神私下的興趣居然是轉魔術方塊！據說任時完愛魔術方塊愛到會隨身攜帶，而且還不斷練習想要打破轉魔術方塊的世界紀錄，過去他也曾在節目中表演轉魔術方塊，當時他最快轉完魔術方塊的紀錄是33秒，是不是很厲害呢！



8、任時完私下至親好友有誰？

任時完自出道前就和同團的朴炯植非常要好，兩人一同經歷艱辛的練習生生活後，一起以男團ZE:A帝國之子出道，一路以來在演藝圈闖蕩都互相扶持，累積了革命情感。另外，任時完和演員兼歌手的金在中也是超過10年的至親好友，兩人在2014年一起出演了電視劇《Triangle》而因此結緣，因個性合拍兩人很快就成為無話不談的好友，私下也很常一起出遊、聚餐。



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