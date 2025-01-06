魷魚遊戲2｜配角士兵一除面罩原來好靚仔　戲份不到1集粉絲求復活

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）正式告一段落，即將在今年迎來第三季，不過第二季的討論度和話題仍在延續，劇中不少配角因此爆紅，其中出現不到一集的桃紅色士兵因為脫下面罩露出清秀的面貌引起全網驚呼，甚至粉絲暴漲。



出現不到一集的桃紅色士兵（李相俊飾演）因為脫下面罩露出清秀的面貌引起全網驚呼，甚至粉絲暴漲。（《魷魚遊戲2》劇照）

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《魷魚遊戲2》出現不到一集的超帥配角士兵爆紅！ 網集氣：拜託讓他復活！

這一位戴著面具的士兵在《魷魚遊戲2》的特殊遊戲橋段被參賽者脅持，被要求帶入至管理區，尤其一幕被主角成奇勳摘下面具之後，俊俏的臉龐令觀眾驚呼：「太帥了吧！」即使整季出現不到一集，但足以讓觀眾留下深刻印象和超高討論度，如今也被起底！

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這位飾演被狹持的士兵由韓國26歲男演員李相俊飾演，出道僅三年，不過已經演過眾多韓劇，包括《美女與純情男》、《聯結》及《碰撞搜查線》等，其中討論度同樣頗高即將上架的《二班李喜舒》他也在其中參演，因此想要看更多的李相俊不妨可以持續關注了。

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