魷魚遊戲2｜導演黃東赫對「AV版魷魚」感不滿　隔空鬧爆朴成焄

《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）全球熱播中，市面上卻出現「AV版《魷魚遊戲》」，主角之一朴成焄甚至錯手把封面上傳到IG，引起軒然大波。導演黃東赫5日受訪，罕見撂重話：「作品整體的意義被毀掉！」並斥責朴成焄「怎麼會手滑」，對此相當不滿。



朴成焄錯手上傳色情版《魷魚遊戲》。 （IG@boxabum）

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導演黃東赫接受韓媒訪問，被問及對於AV版《魷魚遊戲》的看法，他語氣沉重，感到很不滿：「第一季的時候就已經有了，每次有有名的作品出現時，就一定會有那種東西（AV版本），作品整體的意義被毀掉！」自身戲劇遭戲謔，他的感受不太好。

導演黃東赫接受韓媒訪問，被問及對於AV版《魷魚遊戲》的看法，他語氣沉重，感到很不滿。（Reuters）

未料，主角之一朴成焄日前錯手將AV版封面上傳到IG，導演黃東赫無奈表示：「我私下沒有問過他此事，我很想知道是誰傳給他的，（他）怎麼會手滑？」對於演員的失誤感到很不解。

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此前，朴成焄錯手上傳色情版《魷魚遊戲》，由於濟州航空失事傷亡慘重，他的舉動惹怒全韓網友。所屬經紀公司BH娛樂第一波對外發言為「因為朴成焄的社群私訊內容太多則，他在確認內容發生失誤才意外上傳」，公司解釋：

「演員本人也嚇了一大跳，很抱歉在這種時局（空難）出現這樣的失誤，會謹慎注意再也不會有這樣的事了。」



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