Starbucks甜品熱量排名　港女最愛蛋糕達439kcal=食6塊牛油+6包糖

不少港人在空餘時間最愛就是去咖啡店坐，飲杯咖啡食件Cake。當中在全港有不少分店的Starbucks星巴克是人氣之選。最近有營養師就分享了星巴克的卡路里排行榜，將甜品分成紅黃綠燈3個級別，還列出數個不會吃胖的配搭。一起來看看吧！



（Starbucks Hong Kong Facebook）

據香港食物安全中心資料所指，糖分每日攝入量應少於總熱量的10%，若以每日攝取2000 千卡路里計算，即少於50克。而脂肪則應佔總熱量的15 至30%，亦即是約33至67克。來自台灣的李婉萍營養師最近就在她的Facebook專頁上分享了星巴克甜品的卡路里排行榜，分成紅黃綠燈3個危險級別。當中亦列出500卡路里的配搭組合，讓大家吃了可以直接代替一餐正餐。

（路透社）

指標：1碗飯=4份主食 1塊奶油=7g 1包糖=3g

紅燈區（300卡路里以上）

【1】開心果千層蛋撻 324卡路里

碳水化合物：29.2克 (2份主食＝半碗飯)

脂肪：20.7克（3塊牛油）

含糖量：11.5g（4包糖）

【2】朱古力士干餅 429卡路里

碳水化合物：58.1克 （4份主食=1碗飯)

脂肪：17.4克（3塊牛油）

含糖量：23.8克（8包糖）

【3】經典芝士蛋糕 439卡路里

碳水化合物：28.4克 (2份主食=半碗飯)

脂肪：33克（6塊牛油）

含糖量：19.4g（6包糖）

【紅燈區500卡路里內配搭】

美式咖啡、英式紅茶、氮氣冷萃咖啡等，無糖0卡的飲料

黃燈區（200至300卡路里）

【1】經典法式千層蛋糕 240卡路里

碳水化合物：16.3克 （１份主食＝1/4碗飯)

脂肪：16.7克（3塊牛油）

含糖量：6.6克（2包糖）

【2】檸檬撻 259卡路里

碳水化合物：34克（2份主食＝半碗飯)

脂肪：11.7克（2塊牛油）

含糖量：17.4克（6包糖）

【3】栗子可可脆片蛋糕 295卡路里

碳水化合物：32.9克(2份主食=半碗飯)

脂肪：16.2克（3塊牛油）

含糖量：23.1克（8包糖）

【黃燈區500卡路里內配搭】

冰搖檸檬紅茶 (中) 113卡路里、英式鮮奶紅茶(中) 169卡路里、鮮奶咖啡(中) 202卡路里

綠燈區（200卡路里以下）

【1】可麗露 (Canele) 130卡路里

碳水化合物：23.6克(1.5份主食=約１／３碗飯)

脂肪：2.8克（少於一塊牛油）

含糖量：14.1克（5包糖）

【2】藍莓波士頓批 189卡路里

碳水化合物：19.1克（1份主食＝1/4碗飯)

脂肪：11.4克（2塊牛油）

含糖量：11.8克（3.5包糖）

【3】馬斯卡邦輕乳蛋糕 (Mascarpone Cheese Cake)195卡路里

碳水化合物：12.3克（1份主食＝1/4碗飯)

脂肪：14.3克（2塊牛油）

含糖量：8.9克（3包糖）

【綠燈區500卡路里內配搭】

焦糖咖啡(中) 279卡路里、咖啡星冰樂(大) 289卡路里、醇香鮮奶抹茶(大) 295卡路里

資料由李婉萍營養師 授權轉載