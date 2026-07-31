職場遇到假好人？空降主管背後捅刀　職場生存防小人法則

職場無真心？一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己近日才發現被上司捅刀。一開始對方總是一副好心「幫着」她處理各種業務，沒想到一切都是假象，對方不僅向上級報告她能力不足，更是把她的績效打到最低，讓事主完全領不到績效獎金，氣得她非常想離職，但又不甘心就這樣離開。



事主表示這份工作算清閒，薪水55K（台幣，下同），加上每個月的績效獎金約2萬。不過自從公司來了一個空降上司後，一切都變調了。起初對方裝出一副好心的樣子，總是主動幫她處理工作，正因如此事主對他印象很好，HR問起上司狀況時，她還幫對方說好話。沒想到真心換絕情，近日她才發現自己一直領不到績效獎金，全是因為對方在背後捅刀。

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事主控訴這名上司「背地裏向HR和上級告狀，說我的能力太差，要求公司處理我」，因為每個月的績效分數都被打到最低，導致她完全領不到績效獎金。事主雖然一開始氣得想離職，但冷靜想想又不想順着對方的意思，而且履歷可能會受影響，所以還是決定撐下去把該學的東西都學完，待時機成熟再跳槽。

貼文曝光後不少職場過來人紛紛回覆：

「人不會莫名的對妳好，都是有私心跟目的」

「出社會久了，突然有人沒事獻殷勤，我下意識都會直接想是不是有求於我或想撈甚麼好處」

「職場超多的，剛開始進去和你很好很熱情，私下和同事說你怎樣怎樣」

「妳不用去理她啦，妳專心把妳自己工作做好最重要」

「看大家說的和我遇到的情況有點像，原來已經和職場霸凌擦邊了嗎」



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