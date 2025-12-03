新人遇惡劣職場環境　無人帶教薪資不符　網友勸趁早脫身勿硬撐

新鮮人剛進入公司時，會有一段適應期，等到工作上手後，就能夠得心應手。不過日前有位女網友上網求助，從10月初入職後，每天都沒有人教她工作項目，還會有主管對她酸言酸語，讓事主非常崩潰，上網求解「如何調適新人陣痛期？」不過網友一看，秒回應「不是妳的錯，這工作明顯有問題」。



事主在Dcard發文表示，自己的新工作是從文組跨到理組，面試的時候以為是行政助理，但入職後才發現職稱是工程師，因此當時薪資沒有開到工程師的基本價位，而是以行政文書的薪資來談。入職之後，主管沒有教導工作細項，甚至看到她還會酸言酸語，就連原本應該帶她上手的資深前輩也置之不理。

事主無奈表示，上禮拜被主管要求去跟客戶談合作，她雖然很茫然，但也厚著臉皮去了，因為有涉及到金錢，於是請示主管來談，結果對方非常不耐煩地在客戶面前瘋狂看手錶，當面說「我現在很忙要走了」，留下事主非常尷尬。事後她表示「這個職場陣痛期好痛」，也疑惑問網友「如何調適新人陣痛期？」

文章曝光後，多數網友安慰她：

「職場沒教就擺爛等著辭退，管他們罵妳什麼，全程開錄音，違反勞基法直接給勞工局」

「這工作很明顯有問題，不是妳的錯」

「我覺得公司沒有良好的教育訓練滿不OK的，如果錢可以撐的話，想辭職沒關係」

「這什麼爛公司啊？我覺得不是妳的問題，部門超有事」

「趁機早點脫身，這種職場環境不是正確的」



延伸閱讀：辭職｜能保住份工已偷笑？當下工作遇上7種狀況 還是轉工為妙

+ 22

延伸閱讀：

連勝文賣12年愛車怨「國民黨太窮」 曝2兒子舉動惹蔡依珊尖叫

赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】