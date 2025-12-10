00後整頓職場3個現象最有共鳴　網點名「2行業」無差別像狗一樣乖

隨著價值觀改變，職場文化也會出現變革，近期網路上流傳的「00後整頓職場」，意思是指西元2000年後出生的年輕人，因具強烈自我意識，會更看重自身權益，對於不合理的事情會據理力爭，進而改變職場生態。



近日有網友列出3點職場上最有感的經歷，指出經過這些新人的整頓，公司確實改善不少，貼文曝光後引發討論。

相關文章：年輕人心態果真出了事？00後老闆分享經歷 嘆3個月炒了3位00後

+ 13

00後整頓職場！他列3件事最有感

一名網友在匿名論壇Dcard發文指出，許多年輕的新進員工不會再一昧答應不合理需求，會捍衛自身的權利。同時，他舉出最有感的3件事，

首先是不想加班、不想應酬時會直接走人

其次為被凹雜事，如打掃、列印、買便當等，會選擇不做

最後是若因不合理的原因被主管罵，會直接回嘴甚至情緒失控



他續指，雖然公司經過這些新人的整頓，環境確實舒適很多，並大幅削弱主管的權力，但也為這些新人感到擔憂，因為表現如果沒有讓主管心裡覺得爽快，就會很難升遷。對此，他好奇詢問，是否也有人的公司正在經歷「00後整頓職場」，以及是否能適用所有產業跟職位。

網點名2行業「一樣奴」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表達看法，

「加班就正常給加班費，全世界沒一個國家這麼會凹加班費的」

「有加班費也不見得要答應，拒絕無理的加班或應酬」

「爛公司整頓不了，就直接換掉」

「傻子才自願離職，我的整頓職場是對老闆摔椅子，刻意讓他資遣我，順便送他環保檢舉，直接讓他勒令停業」

「大部分感受下來其實多數還是以拿多少錢、做多少事為核心原則」

「本人就是你說的這三項全幹了，但是謝謝，每年穩穩加薪老闆重用」



不過也有人表示，

「我覺得金融業沒有變，大家還是跟一條狗狗一樣乖」

「還是有那種，因為喜歡那份工作所以願意犧牲自己的人」

「在外商誰管你，沒能力自然就把你淘汰了，輪不到你整頓」

「不是每個都這樣反骨，最後會是聽話的升上去，反骨仔困在低薪基層而離職」

「還是會有奴狗，難怪之前有聽主管說過，他比較想找家裡經濟困難或缺錢的」

「只要薪水夠高，一堆人排隊當狗」



延伸閱讀：辭職｜能保住份工已偷笑？當下工作遇上7種狀況 還是轉工為妙

+ 22

延伸閱讀：

面試官狂提未來藍圖！卻都沒收到入職通知 內行人曝可能原因

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】