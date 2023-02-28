下屬當眾鬧爆偏私老細　更掀起同事辭職潮　但網民卻建議應留職

在職場會遇到形形色色的人，有的主管好溝通又會提攜後輩，有的則讓人直呼「無法忍受」。



日前一名網民抱怨，他主管喜歡睜眼說瞎話，否定別人的努力，某天他終於忍無可忍，在開會時直接「嗆爆主管」，隔天秒離職，看起來痛快人心。

能在職場「說真話」，其實真的不容易！（按圖了解）

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一名網民在PTT發文表示，他前公司的女主管很愛偏袒喜歡的員工，每次開會都睜眼說瞎話，嘲諷與否決其他同事努力的成果。經過幾次後，他想要替同事們抱不平，加上公司有違反勞工法例的前提，他就在開會時，當着所有人的面「鬧爆主管」。

事主指出「女主管沒想到我這麼敢，她都氣到臉漲紅了，正當她想回嘴飆罵我時，我就甩門離去，隔天到公司辦離職，後來也好多人跟着離職」。他指出，事後他才知道，主管的囂張行為已經持續很久了，很多人因為被罵而離開，高層也對該主管頗有微詞，但因為對方有功勞，所以只能忍耐。最後，事主表示「我只是想說，惡人就是要有惡人治」。

帖文曝光後，有許多職場前輩回應：

．「可是你離職就輸了啊，她還是爽當管理職繼續領薪水啊」

．「我年輕時嗆過，整個大罵三字經，罵了快十分鐘，罵完說不幹了，對方完全不敢回嘴」

．「帥氣！希望你有更好的發展」

．「我反而覺得在爛公司不離職才疏，好聚好散對勞番的權益一點幫助都沒有」

．「我也嗆過主管，之後他把我當空氣，不會再找我麻煩了」

．「其實你不離職的話，不是你尷尬就是她尷尬了」

．「最好的報復就是直接公開他們的部門雷點，讓爛主管找不到新人」

．「好爽喔，嗆得好！這種人就是欠教訓，給她好臉色，對自己未來也沒有幫助，不如出一口氣來讓人快活」



還有人建議事主：

．「靜靜蒐集公司違法證據，檢舉他們就好了吧」

．「我是覺得不要冒着自己會被告的風險，這樣去罵你的前主管」

．「既然他們違反勞基法，我的建議是先不要離職，因為你一離職，勞檢可以有很多理由查不到你說的違法事項，被解僱也不要直接接受，要極力主張你還想繼續工作，直到你認為公司的違法事項都辦完了，再走非自願離職」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】