OpenAI員工公開8頁面試指南　準備好「這些事」錄取成功機率更高

2025 年 7 月正式入職 OpenAI 擔任技術人員的巴斯・范・奧普赫斯登 （Bas van Opheusden），在社群平台 X 上公開一份長達 8 頁的面試指南，文件詳述他應徵多家頂尖 AI 與機器學習（ML）公司的轉職過程。



他強調，面試是一場高壓且高風險的挑戰，一場短短 30 分鐘的談話就可能劇烈改變求職者的生活。

奧普赫斯登指出，雖然他目前在OpenAI工作，但這份指南並非保證錄取的捷徑，而是他整合多次實戰後的具體建議。他認為面試是一種可以透過訓練掌握的技能，並建議求職者應從心理健康、專業技術到硬體配置進行全方位的「武裝」，以應對科技公司嚴苛的篩選流程。

如何獲得企業或獵頭的青睞？

奧普赫斯登在指南中首先分析如何獲得面試機會，他認為，在企業官方徵才頁面投履歷的成功率通常較低，更有力的管道是「被動聯繫」與「內部推薦」。

求職者應持續進行具備能見度的工作，包括在學術會議發表、發布附有 Demo 與說明文件的 GitHub 倉庫，或在 LinkedIn 標註職稱，能有效吸引獵頭與其他公司的關注。

此外，奧普赫斯登強調人脈網絡的重要性，他以自身為例，指出即便是多年未見的舊友，例如數年前一同旅行後就沒再聯繫的朋友，仍是潛在推薦人，「弱連結」在科技業是非常普遍且正常的推薦來源。

事前準備100小時起跳，面試前的「小聊」也要認真對待

在準備階段，奧普赫斯登建議投入約 100 小時進行相關特訓，並花費同樣多的時間來閱讀學術論文與更新知識，甚至可以使用 Deep Research 工具來輔助。他認為這可能是人生中投資報酬率最高的一件事。

他特別提醒，招募流程中不存在真正的「非正式聊天」，即使招募人員口頭上說「只是一頓輕鬆的午餐」，他們也會藉機觀察你的性格、能力與對公司熱情。

他分享自己在初步電話面試中的遺憾。當時招募人員詳細解釋公司組織架構與團隊功能，但他並沒有做筆記，結果在 3 周後的程式測試階段，當面試官詢問他正在應徵什麼職缺時，他竟然答不上來。

為了避免犯錯，他建議求職者使用雙螢幕配置，並確保在查看數位筆記時，能同時與面試官保持眼神交流。

關於待遇的提醒：高薪不該是唯一追求

為了更好的面試環境，奧普赫斯登還購買外接麥克風與攝影機，確保收音與畫面清晰。面試前 30 分鐘，他會去散步或陪貓玩以平復心情，並在桌上準備好水、咖啡、冰茶與康普茶。他認為這些細節展現了對職位的專業度。

他同時警告，有些公司的招募人員會使用「骯髒手段」，例如給出極短的考慮期限、撤回錄取通知、不回訊息，或故意拖延發放 offer 直到其他公司的考慮期過後。

在最終的談判與決策階段，他提醒求職者不要只像機器人一樣，追求高薪。雖然金錢很重要，但團隊使命、地理位置、公司文化甚至是伙食，更影響生活品質。他強調不應為了追求更高的數字而犧牲快樂，因為那違背金錢的本意。

奧普赫斯登最後強調，面試雖然辛苦，但也是與世界級專家難得的交流機會。無論是推薦人、面試官還是招募人員，本質上都希望找到優秀的同事。他鼓勵求職者，如果收到心儀公司的錄取通知，應該勇敢接受；如果沒有，也請尋找那家能讓你每天帶著微笑走進大門的公司。

