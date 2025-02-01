車珠英19禁韓劇《元敬》未刪剪版網上播　正面露兩點網民批太裸露

韓國女演員車珠英此前透過在Netflix韓劇《黑暗榮耀》中出演惡女空姐一角而被更多人熟知。最近，她又因為接演19禁古裝劇《元敬》，大膽挑戰正面兩點全露裸戲而引發網民熱議，裸露畫面在網上瘋傳。



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《元敬》乙太宗李芳遠（由李賢旭飾演）與元敬王后（由車珠英飾演）爭奪權力的過程及隱藏的故事為主線，展現了一段緊張且充滿張力的宮廷權謀史。演員車珠英和李賢旭等人的精湛演技成功吸引了觀眾的注意力。



特別的是，TV播出版本經過編輯，限定為15歲以上觀看，而OTT平臺TVING則推出了未刪剪的「19禁」版本，為觀眾提供了差異化的內容。

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在第2集中，TVING通過未刪剪版，公開了女演員的全裸戲份以及李芳與彩鈴（由李伊潭飾演）的性愛場景，然而這一高尺度的內容引發了爭議。

一些觀眾表示：「歷史劇中過度裸露是不必要的」、「讓人感到不適」；但也有觀眾稱讚道：

「演員的演技令人驚歎，演出非常引人入勝」、「情節緊湊，完全讓人移不開視線」。



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此外，劇情還刻劃了元敬王后得知彩鈴進入李芳遠寢宮後產生的嫉妒與憤怒。元敬王后試圖作為中宮王后整頓宮中秩序，但卻被迎實（由李詩雅飾演）和彩鈴的計謀牽制，捲入了一場宮廷權力鬥爭。



除了李伊潭在劇中有裸露戲份，車珠英同樣展現了大膽的正面兩點全露的床戲，這一場景也成為觀眾討論的焦點。畫面可見車珠英當時上身全裸，奉獻了破格的演技，劇組更證實是她本人上陣演出，並無用替身。

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不過根據韓國媒體報道，原劇本中並未明確描述裸露場景，這些大尺度內容疑似是因播出平臺的要求而被加入，演員們甚至是在拍攝前的分鏡階段才得知具體裸露尺度的。



報道還指，演員們的經紀公司曾在拍攝前要求謹慎處理這些大尺度鏡頭，但製作方以「劇情需要」為由拒絕了這一提議。

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導演對此表示：

「劇本中並未明確描寫具體的裸露場景。這些鏡頭並非單純出於導演的創作意圖，而是受到播出管道的需求影響。」



為了提高裸露戲的表現效果，製作團隊不僅使用了替身演員，還通過CG技術完成了一些裸露鏡頭。根據韓媒事後的採訪報道稱，李伊潭的裸露戲是通過CG技術完成的。同樣地，車珠英的戲份也採用了CG處理了胸部鏡頭。

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她受訪時也解釋道：

「在我脫掉上衣的那一幕，確實是我本人。沒錯，身體是我的。不過為了那一場戲，做了一些通過CG的編輯處理。」



此前，車珠英在《黑暗榮耀》中也曾有胸部裸露的戲份。當時對於裸露戲的必要性，車珠英受訪時表示：

「這些場景是必要的，完成後我並沒有感到困擾或不安。因為我知道這是對角色的真實表達。」



儘管《元敬》因大膽的裸露與床戲引發爭議，但仍以亮眼的收視率成為熱門話題。1月7日播出的第2集，瞬間最高收視率達到了6.9%，穩居有線及綜合頻道同期時段的收視冠軍。

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