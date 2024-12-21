孔劉徐玄振《一箱情緣》成Netflix本月冠軍韓劇　四大賣點懶人包

【一箱情緣／Netflix】由不老男神孔劉與愛情劇女王徐玄振共同主演的驚悚浪漫韓劇《一箱情緣》近日熱播中，該劇是孔劉繼《鬼怪》後睽違8年出演的愛情劇集，搭配高潮迭起的劇情與大成本製作，讓這部劇無疑成為2024年年末的話題之作，一上架Netflix後迅速進入熱播榜，更打敗台劇《影后》登上12月收視最高的劇集，目前位居《網路溫度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜第3名。



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《一箱情緣》劇情簡介

該劇改編自韓國作家金呂玲創作的同名小說，由《我們的藍調時光》、《步步驚心：麗》導演金圭泰執導，故事背景設定為高級婚介（婚姻介紹）服務，他們為顧客量身定製、尋找合約期限只有一年的配偶。



男主角韓正元（孔劉 飾）雖然是衣食無缺的富二代，卻從小看著媽媽被家暴長大，患上失眠與妄想症，因此深深依賴著青梅竹馬的太太李書燕（鄭潤廈 飾），但李書燕為了證明自己能夠完全控制韓正元，便強迫他與合約婚姻介紹公司的「派遣太太」盧仁智（徐玄振 飾）試婚一年，過程中盧仁智漸漸發現了李書燕病態的掌控欲，和韓正元在這段契約婚姻中不自覺地被對方吸引，展開了一場危險的救贖之旅。

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影帝與影后的神仙組合 無可挑剔的名品演技爆出火花

《一箱情緣》因為邀請到神仙組合孔劉、徐玄振主演，在開播前就引爆眾多網友的期待，兩人同為「第53屆百想藝術大賞的」影帝與影后，更是同門師兄妹，在劇中細膩的演技激起意想不到的火花。整部劇的氛圍雖然偏向沉悶，但兩位實力演員卻能將主角們的情感，以細微的表情與動作呈現，帶動著觀眾的情緒。



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最帥大叔孔劉多次出演女性主題作品 為性別議題發聲

另外，該劇為孔劉繼《鬼怪》後時隔8年再度出演的浪漫劇集，這次在劇中飾演充滿傷痛的男子，因為眼白白看著母親受到父親的家暴與囚禁，卻無能為力而陷入自責。事實上，孔劉自電影《無聲吶喊》之後，就經常為韓國女性的處境發聲，包括曾出演的《82年生的金智英》，總是不避諱地擁抱性別議題，戲裡戲外都是暖男。



《浪漫醫生金師傅》徐玄振詮釋傷痛女性 引發觀眾共鳴

飾演女主角的徐玄振更不用多說，憑藉韓劇《又是吳海英》一舉成名，接連出演《愛上變身情人》、《浪漫醫生金師傅》、《為何是吳秀才》等熱播劇而被大眾所熟知，逐漸躋身一線女演員，不僅有亮眼的外表，同時也透過這些破碎又令人心疼的女性角色引發觀眾的共鳴。



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《月薪嬌妻》概念下的韓國女性 「契約婚約」探討婚姻中勞動價值

另外一個引起討論的則是「契約婚約」的題材設定，與同期上映的另一部韓劇《現在撥打的電話》雖然有些許雷同，但卻壟罩著更濃厚的陰鬱色調。《一箱情緣》改編自韓國作家金呂玲同名小說，有著與日劇《月薪嬌妻》（又譯《逃避雖可恥但有用》、《僱傭妻子》）類似的概念，意即女性為家庭的付出可視為專業有價勞動。



若不願被社會未婚 / 失婚歧視，但又希望能滿足社會對女性走進婚姻的期待，不如成為有實際報酬支付的「合約妻子」，反而能夠兩者兼得。例如在劇中，女配角姜昀娥雖然擁有一個看似幸福的婚姻家庭，但身為雙寶媽的她最終仍難忍生活勞碌而大爆發，顯露了韓國女性步入婚姻後，過度壓抑的家庭生活。

開低走高的高品質作品！開播後評價兩極

《一箱情緣》在開播後雖然獲得褒貶不一的評價，前期因為沉悶緩慢的劇情讓不少觀眾看得昏昏欲睡，不過在劇情的推進下，觀眾能在主角互相療癒的過程中，感受到絲絲入扣的溫暖，大成本的製作也讓每一幀畫面都美得像幅畫，配上孔劉、徐玄振名品演技的加成，絕對是一部值得細細品味的深度作品。



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