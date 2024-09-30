韓劇推薦｜Disney+必睇原創韓劇盤點：單戀原聲帶/逆貧大叔/篡位

2024 年 Disney+ 的片單可說是相當精彩，除了歐美影集的陣容令人目不轉睛外，韓劇更都是派出了許多實力派演員出演，其中更有不少知名片單是出自Disney+之手，今天小編特地整理出四部 Disney+ 的好評原創韓劇，想知道有哪幾部戲劇值得追，就千萬別錯過這篇！



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Disney+原創韓劇推薦：《Moving 超異能族》

有著「現象級韓劇」之稱的《Moving超異能族》，由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範等人主演，改編自韓國漫畫家姜草創作的同名網路漫畫，講述從小就能飄浮空中的金奉皙（李正河 飾）為了不讓人發現自己的特殊能力，總是背著沉重的書包去上學。某天，他認識了轉學生張喜秀（高允貞 飾），兩人在互相交換祕密後，很快變成了好朋友，但他們也日漸發覺自己就讀的高中有些不尋常。學校裡，似乎有很多學生隱藏了自己的超能力，而他的父母好像也有什麼不可告人的祕密。

《Moving超異能族》不僅擁有新穎的題材，演出陣容更是一絕，請到了多位演藝圈大前輩外，就連出演的新生代演員都話題度滿滿，加上戲劇內容結合了愛情、親情、友情、人性、成長等多項元素，內容飽滿的同時，對於人物的刻畫也相當細膩，據悉，《Moving超異能族》光是拍攝、CG後製部分就耗費長達一年的時間製作，且一般動作特效電影通常只會有 2000 多個特效鏡頭，但《Moving 超異能族》卻有高達 7540 個特效鏡頭，數量是一般動作特效電影的三倍以上，且貼近現代人的日常的平民英雄故事，更是令觀眾從角色中找到慰藉，成為今年上半不論是口碑、討論度都相當高的戲劇之一，如果你是喜歡動作、驚悚、奇幻、超級英雄等系列戲劇的朋友，這部可千萬別錯過！

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Disney+原創韓劇推薦：《單戀原聲帶》系列

《單戀原聲帶》到目前為止總共製作了兩季的內容，且都出自於同一個製作團隊打造，而大家熟悉的第一季由韓韶禧、朴炯植所主演，劇情講述認識20年的青梅竹馬因緣際會同住屋簷下兩周，產生微妙情感關係的浪漫愛情故事。



第二季則由魯尚炫、琴世祿、孫挺赫三人主演，劇情講述一位鋼琴家庭教師，與熱戀卻冷漠分手的前戀人、以及朝著音樂夢想前進的年下男，一起爲了音樂項目而住在一起所展開的浪漫愛情故事。

在劇集受短影音劇烈影響的現在，《單戀原聲帶》以簡單的戲劇結構所鋪成的愛情故事，可說是養出了不少死忠粉絲，且有別於以往愛情故事的的出發點，《單戀原聲帶》以音樂為引子以搭配劇集的 OST 出發，刻畫出愛情中細膩情緒、情感外，更以極為一致、精緻小巧的風格塑造出角色間的情感關係，完整且不拖泥帶水的戲劇結構，在大家都以快速追劇的世代下可說是相當吃香，且專心地塑造好一個深刻飽滿的故事可說非常不易，但在《單戀原聲帶》中卻能一次滿足以上所有的要點，如果是喜歡快節奏的段篇愛情故事，那該劇一定是你最好的選擇。

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Disney+原創韓劇推薦：《逆貧大叔》

由《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》、《1勝》的申延植導演擔任編劇並執導，本劇為申延植與宋康昊第三度聯手合作，並找來演技派演員宋康昊、卞約漢、李奎炯、秦基周、徐賢宇、吳承勳、朱鎮模、Tiffany Young、劉宰明等主演，劇情以1960年代混亂的大韓民國（第二共和國和第三共和國）為背景，講述即使在戰爭期間也總是為人們提供一日三餐的三食叔叔（宋康昊 飾），遇見了想要打造人人都吃得飽、住得好的國家的一位精英青年（卞約漢 飾），一起實現夢想的火熱故事。

該劇是韓國影帝宋康昊出道32年來首部主演的電視劇，過去都只拍電影的他對這次轉換跑道首次參與劇集拍攝令不少粉絲驚喜外，作為劇集「新人」的宋康昊運用豐富的經驗與超凡的演技，Carry 全場外，出色的表現也令觀眾讚嘆他:「不愧是國民影帝」！除此之外，演員們在劇中一起經歷了軍事政變、選舉舞弊、以及政治權謀的對抗，並揭露南韓歷史不為人知的一面，許多金句打動人心外，演員們內斂而真摯的演技更是在網上引發網友討論熱潮，不僅在亞洲區迴響熱烈，就連歐美的《洛杉磯時報》都誇讚「無論是宋康昊的表演、故事發展或是所有角色互動都非常有趣」，各方精采鬥智再加上高水準的演出都令人越看越上癮，一追就停不下來!

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Disney+原創韓劇推薦：《篡位》

由《Missing：他們存在過》《知情人》的導演閔延洪與編劇崔元合作打造，並找來李宰旭、李濬榮、洪秀珠等人主演的《篡位》，講述出身貧困單親家庭，除了擁有英俊外表一無所有的強仁夏（李濬榮飾），某天發現自己竟是韓國大企業老闆的私生子，並決定與他充滿野心的兒時玩伴韓泰悟（李宰旭飾）聯手合作奪回屬於自己的位置，當計劃看似順利進行時，卻遇見一位同樣雄心勃勃的女人，自此土湯匙和金湯匙之間將展開精彩的對決！

《篡位》其實整體的評價相當兩極，部分觀眾認為劇情緊湊精彩，後續發展很引人期待，且在劇中宛如兄弟的李宰旭、李濬榮兩人的對手也相當有火花，令人期待後續發展，但也有不少人認為劇情不吸引人，感情線鋪陳太薄弱，令人難以入戲，不過就整體而言，該劇將財團之間爭奪權力、財產的部分刻細膩，鬥智鬥勇的腦袋對決讓人不知不自覺的越看越上癮外，最終故事的翻轉也更是令人驚豔，雖說劇情因剪輯的方式有時會令人感到混亂，但如果你平時是喜愛細品戲劇，或是細節控的朋友相信會對該戲非常上癮！

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