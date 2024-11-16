韓劇推薦2024｜年底必睇8套人氣韓劇《魷魚遊戲2》12月呢日上架

2024轉眼間剩下兩個月不到就要結束了，近期除了《來自地獄的法官》、《正年》、《貞淑的推銷》等熱播韓劇廣受討論外，各大電視台也磨刀霍霍，都將在年前推出強檔鉅作，除了全球敲破碗的《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第二季）、《熱血司祭2》外，好久不見的孔劉、朱智勛也都陸續帶來新作品回歸，這兩個月是不是完全可以不用出門了！



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2024年末開播人氣韓劇推薦：《酒醉羅曼史》（11/4）

2022年紅遍全亞的浪漫喜劇《社內相親》連帶捧紅了女主金世正，而《社內相親》的導演朴繕虎這次也將與金世正再次合作，並且攜手靠著《金湯匙》走紅的李鍾元帶來全新浪漫喜劇《酒醉羅曼史》，劇情講述熱情又耐操的酒類銷售女王和心思細膩的釀酒廠老闆相遇後，所展開的一段浪漫史，目前在韓國已播出兩集，不少網友反應有找回《社內相親》的的歡樂愉悅感，加上兩人的CP火花十足，相信之後收視也會不斷攀升。



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2024年末開播人氣韓劇推薦：《江南B-Side》（11/6）

不論出演動作片或愛情片都游刃有餘的男神池昌旭，近日又將與實力派演員趙祐鎮及在《非常律師禹英禑》表現亮眼的河允景出演Disney+的原創影集《江南B-Side》，故事設定在接二連三有人失蹤的江南，一位被降職的警察、沒有背景的檢察官和遊走在黑白兩道的仲介，一起深入調查掌控江南一帶華麗之夜的黑暗犯罪集團，同時集結犯罪、懸疑、動作等元素光看預告就讓人期待不已。



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2024年末開播人氣韓劇推薦：《熱血司祭2》（11/8）

2019年由金南佶、金成均、李荷妮、高俊、琴世祿等人主演的《熱血司祭》，講述一名神父和刑警通過老神父死亡事件相遇後，聯手調查辦案的故事，高潮迭起加上又笑又鬧的劇情，當時在韓國引發超高討論，最後一集收視更達到24.7%高峰，而等了五年，《熱血司祭2》終於帶著原班人馬強勢回歸，這次他們將聯手對抗國內最大的販毒集團，勢必要再守著Disney+看他們如何過關斬將。



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2024年末開播人氣韓劇推薦：《浮游先生》（11/8）

《浮游先生》由曾執導《少年法庭》的導演洪鐘燦執導，與《雖然是精神病但沒關係》的編劇JoYong強強聯手，演員部分則是《驅魔使者》禹棹奐與《大力女子姜南順》李瑜美聯手搭檔，故事講述一位得了絕症的男子與被認為是全世界最不幸福的女人，在人生的最後旅程中相互陪伴的故事，看這兩個歡喜冤家，在經歷過浪漫、爭吵、磨合後，究竟會走到怎樣結局，絕對是近日最療癒又感動人心的浪漫韓劇。



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2024年末開播人氣韓劇推薦：《一箱情緣》（11/29）

繼《寧靜海》之後睽違三年，終於再度回歸小螢幕的韓劇男神孔劉，這次將攜手被譽為「愛情劇女王」的徐玄振出演愛情驚悚劇《一箱情緣》，由《我們的藍調時光》與《沒關係，是愛情啊》金奎兌執導、《花郎》的朴恩英編劇強強聯手，劇情圍繞在一個神秘的婚姻仲介服務「NM」，並與一個神祕的行李箱有著密不可分的關係。在男女主角成為假面夫妻的過程中，挖掘愛情、同情、執著、慾望、孤獨和空虛等不同情感，多種面向的探討相信這個劇組的超強組合一定能完美詮釋！



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2024年末開播人氣韓劇推薦：《家族計劃》（11/29）

魅力席捲歐美的「得獎機器」裴斗娜同樣在《寧靜海》之後睽違三年帶來新作品《家族計劃》回歸小螢幕，將與實力派演員柳承範、白潤植以及朴所羅門、李琇仙兩位新生代人氣演員出演這部奇幻驚悚劇，劇情講述為了生存而偽裝成家人的特殊能力者們，面對威脅他們的窮凶極惡的犯罪分子，決定用與眾不同的方式將其消滅的故事，特殊的題材與新鮮的演員組合，有望成為年底的黑馬神劇。



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2024年末開播人氣韓劇推薦：《照明商店》（12/4）

Disney+繼去年推出的神劇《Moving超能異族》後，再次找來作者姜草的網絡漫畫《照明商店》改編成同名韓劇，邀請到資深演員金熙元執導、代表作一部接一部的男神朱智勛以及男女通殺的女神朴寶英擔綱主演，劇情將講述在販售照明燈具的商店裡，連接陽間與陰間的生者與亡者的故事，相信再繼《Moving超能異族》之後，又將為大家帶來結合動作、奇幻、愛情等多重元素的代表作。



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2024年末開播人氣韓劇推薦：《魷魚遊戲2》（12/26）

2021年由Netflix製作的原創韓國影集《魷魚遊戲》，新鮮的題材、緊湊的劇情加上演員們的精湛演出，使得劇集播放不到一個月就累積上億次的播放量，成為Netflix史上收視最高的劇集，全球粉絲敲碗已久的續作《魷魚遊戲2》將下個月餘Netflix獨家開播，除了李政宰與李炳憲兩大影帝與魅力男神魏嘏雋持續主演外，還找來了朴圭瑛、任時完、姜河那、朴成勳、T.O.P崔勝鉉...等超豪華人氣演員參與演出，眾人面對這個以性命為籌碼的階級遊戲，又將帶來哪些精彩的火花，全世界都等著看！



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