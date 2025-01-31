全日本仍有地區跟香港一樣！會慶祝農曆新年「正月」吃一傳統甜點

在東亞，日本也是深受中華文化影響的國家之一。而在過去，其實日本也和我們一樣，有著過農曆新年的習俗，如今日本則是和歐美一樣，是以西曆作為基準來度過新年，不過實際上日本其實仍有部份地區保持著過去的傳統，關於這些日本新年曆法的小知識，今天就讓大家稍微了解一下吧！



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日本不慶祝農曆新年的原因

在明治 5 年（1872 年）之前，日本是以農曆為主，而不是像今天這樣以新曆（公曆）為節慶的基準。那麼，為什麼日本會在當時突然切換曆法呢？



主流的說法有兩種。第一種說法認為，當時的日本正積極採納歐美的制度及文化，因此從與人民生活密切相關的曆法開始調整，希望在曆法上能夠先實現「脫亞入歐」。

第二種說法則更加現實一些。據說在 1872 年的農曆中，由於有閏月，當年共有十三個月。當時日本的財政狀況無法用一年的預算支撐十三個月的開支，因此緊急切換曆法為十二個月，來減輕財政壓力。

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日本還有保留農曆習俗的地區嗎？

儘管現代日本幾乎不再慶祝農曆新年，但仍有部份地區保留了這一傳統。在沖繩及日本的南西諸島地區，即便到了現代，也依然有慶祝農曆新年的習俗。這個習俗被稱為「ソーグヮチ」，在沖繩方言中意為「正月」。



當地居民會準備一種類似鏡餅的傳統甜點「ウチャヌク」（御茶子點心）來祭祀火神，並在跨年時以豬肉入菜，這是當地的一項重要傳統。

（沖縄県メモリアル整備協会）

此外，沖繩地區的許多節慶活動至今仍以農曆為基準來進行，成為保存傳統文化的重要象徵。

除了沖繩及南西諸島地區，在華人比例較高的地區，如橫濱、神戶及長崎的中華街，每逢農曆新年也會舉辦盛大的慶祝活動。舞龍舞獅等傳統表演，雖對我們來說司空見慣，但對部份日本人來說依然充滿新奇和吸引力。

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日本的農曆與國曆

日本從農曆改為新曆的歷史背景，展現了近代日本在文化上的重要轉型。但即便大多數地區不再慶祝農曆新年，仍有像沖繩這樣的地方維持傳統，延續了歷史傳承的文化特色。



同時，在華人聚集的中華街，農曆新年更是成為了中日文化交融的縮影，讓我們能夠在日本的街道上望見熟悉的場景，也讓農曆年假出國的旅客們可以在日本體驗一場有著截然不同氣氛的農曆新年。

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