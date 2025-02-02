日本自由行｜11間戀愛神社推薦　東京大神宮求脫單、愛情順利勁靈

來到日本旅遊，除了要探訪旅遊景點與大啖美食之外，還可以前往神社參拜祈求平安。



自古以來，日本人深信自然萬物都存在著神靈，所以將神靈安座於神社內供奉，此外日本人也相當重視緣分，深信人與人之間都因為緣份的緊密連結而存在，所以全日本有許多的結緣神社來庇佑大家獲得良緣（人緣、姻緣），因此也是祈求覓得好姻緣的戀愛神社，現在推薦11間日本戀愛神社（結緣神社），想要告別單身，好好談一場戀愛，或是想與戀人一同參拜庇佑戀情與婚姻幸福都可以前來，快把這幾間戀愛神社收進你的日本旅遊必訪清單。

日本旅行必去11間戀愛結緣神社，助你光速脫單找到命中注定的另一半（點擊放大瀏覽）👇👇👇

日本11間戀愛神社推薦 貴船神社水占卜勁特別 祈求脫單、婚姻幸福必去（01製圖）

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1. 美瑛神社（北海道）

美瑛神社位於北海道美瑛町，以庇佑戀愛和締結良緣聞名的戀愛神社，與白鬚瀑布、青池為北海道美瑛地區的三大能量景點，一到美瑛神社便可看到各處都有愛心圖案。據說愛心圖案是在2000多年前彌生時代所設計，為日本傳統的「豬目」圖紋，有著勇往直前、驅邪避凶的寓意，被視為好運的象徵。到了現代，大家相信如果找到越多愛心圖案，就能提升戀愛運，因此吸引許多想祈求戀愛運的民眾前來。

美瑛神社

Google評分：4.4

聯絡電話：0166-92-1891

店家地址：4-chōme-1-1 Higashimachi, Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071-0213日本

營業時間：逢星期一至星期日24小時營業



2. 川越冰川神社（埼玉）

川越冰川神社是埼玉知名的姻緣神社，每天早上巫女會在神社本殿前撿拾小石子，製成「結緣石」（縁結び玉），每天由神職人員在早上八點限量免費發放二十個，如果想要索取結緣石，一定要提早到達川越冰川神社。

此外，川越冰川神社的鯛魚籤也相當熱門，分為平安鯛、姻緣鯛，只要投三百日圓就可以拿一旁的釣竿釣鯛魚籤，還有川越特產地瓜籤相當可愛，每年七月會舉辦「結緣風鈴祭」，然後每年的10月14日、15日會舉辦「川越冰川祭」，吸引許多遊客前來朝聖。

川越冰川神社

Google評分：4.3

聯絡電話：049-224-0589

店家地址：日本〒350-0052 Saitama, Kawagoe, Miyashitamachi, 2-chōme-11-3

營業時間：逢星期一至星期日（除星期五）09:00-18:00，星期五09:00-17:00



3. 東京大神宮（東京）

東京大神宮是日本知名的戀愛神社，因為江戶時代的民眾很難有機會前往遙遠的伊勢神宮參拜。於是在1888年明治天皇批准在東京建立了伊勢神宮的遙拜殿，所以也被稱為「東京伊勢神宮」，祭祀太陽神「天照皇大神」，而在東京大神宮裡還合祭掌管男女姻緣的「造化三神」。

因此東京大神宮被日本女孩視為是關東地區祈求良緣的最佳地點，東京大神宮販售各式戀愛御守像是：姻緣鈴蘭御守、戀愛成就之鑰御守、幸福戀愛御守……等，來到東京，別忘了撥空前來東京大神宮參拜。

東京大神宮

Google評分：4.4

聯絡電話：03-3262-3566

店家地址：2-chōme-4-1 Fujimi, Chiyoda City, Tokyo 102-0071日本

營業時間：逢星期一至星期日06:00-21:00



4. 日枝神社（東京）

日枝神社位於東京都港區赤坂，走進神社後，所到之處都可以看到猴子的雕像或圖樣，傳說猴子替神明與人類搭起溝通橋樑，所以猴子被當作神明的使者，日枝神社正殿兩側有猴子雕像，右邊的公猴能庇佑生意興隆，左邊的母猴能庇佑生子、安產、結緣。

因此許多女性與情侶都會前來日枝神社參拜，順便購買猴子圖案的御守跟繪馬回家，神社裡還有一個必訪景點就是鳥居階梯，雖然數量不多，但因為鳥居並排得相當密集，有如迷你的京都伏見稻荷神社千本鳥居。

日枝神社

Google評分：4.4

聯絡電話：03-3581-2471

店家地址：2-chōme-10-5 Nagatachō, Chiyoda City, Tokyo 100-0014日本

營業時間：逢星期一至星期日06:00-17:00



5. 伊勢神宮（三重）

位於日本三重縣的伊勢神宮在日本人心中擁有至高無上的地位，在伊勢神宮內宮所祭拜的「天照皇大神」是日本擁有最崇高地位的神明，同時也是日本皇室的氏神，神宮內共有125間神社。據說日本人一生必定會前來三重的伊勢神宮參拜一次，被視為心靈歸宿與祈願的聖地，而位在伊勢神宮內宮的「月讀宮」主要是祈求締結良緣，是知名的戀愛聖地，許多單身者與情侶都慕名而來參拜。

伊勢神宮

Google評分：4.7

聯絡電話：0596-24-1111

店家地址：1 Ujitachichō, Ise, Mie 516-0023日本

營業時間：逢星期一至星期日05:00-17:00



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6. 地主神社（京都）

地主神社位在清水寺正殿的北側，以姻緣之神而聞名，也是京都必訪的知名景點，神社內有一對相距10公尺的「戀愛占卜石」（恋占いの石），如果能夠閉著眼睛從一側的石頭走到對另一側的石頭前，戀愛便可以如願以償；如果走偏，那麼感情可能會出現一些波折，但是想要去占卜的民眾可能需要再等等，因為地主神社的正殿和參拜殿正在進行修復工程，預計於2026年3月左右才會完工，在此之前需要再等待一陣子。

地主神社

Google評分：4.3

聯絡電話：075-541-2097

店家地址：1-chōme-317 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0862日本



7. 貴船神社（京都）

貴船神社位在京都的右京區，從歷史記載貴船神社在西元1000年前就存在，是京都知名神社，也是秋天的賞楓名所，貴船神社的中宮供俸結緣之神「磐長姬命」，許多新人都會在貴船神社舉辦婚禮。

而貴船神社的水占卜非常有名，在參拜後取得的籤紙原本為空白，在放入水占池數秒後會浮出籤文，如果看不懂日文，可以掃QR code翻譯，記得要趕快看籤文，因為過一段時間，籤紙會變回空白，有機會到訪貴船神社一定要體驗水占卜。

貴船神社

Google評分：4.4

聯絡電話：075-741-2016

店家地址：180 Kuramakibunechō, Sakyo Ward, Kyoto, 601-1112日本

營業時間：逢星期一至星期日06:00-18:00



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8. 安井金比羅宮（京都）

安井金比羅宮位於京都祇園一帶，最為人所知的就是斬惡緣結良緣相當靈驗，主要祭祀崇德天皇，從前因為戰爭的關係，崇德天皇與寵妃分離，因此特別關照戀人們的幸福，專門斬斷妨礙良緣的這種惡緣像是疾病、菸酒、賭博……等，可以在參拜完主殿後，購買「形代」在寫下願望後，拿著「形代」默念心願，從斷緣結緣碑（縁切り縁結び碑）的正面穿過去即是斷絕惡緣，再從後面穿出來則是代表結下良緣，再默念著願望將「形代」貼到斷緣結緣碑上就完成斬斷惡緣儀式。

安井金比羅宮（緣切緣結碑）

Google評分：4.4

聯絡電話：075-561-5127

店家地址：70 Shimobentenchō, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0823日本

營業時間：逢星期一至星期日24小時營業



9. 出雲大社（島根）

出雲大社是日本知名的能量景點，主要祭祀「大國主大神」，在神話裡，出雲大社是大國主大神將國土讓渡給天照大神一族之後的隱居地，而大國主大神也被稱為「結緣之神」，除了感情姻緣也包含人際關係與社會關係，在出雲大社可以見到許多可愛的兔子雕像，在島根地區兔子有著結緣的寓意，此外，出雲大社值得注目的還有掛在神樂殿前重達4.4噸的注連繩，是全日本神社最大也最重的注連繩。

出雲大社

Google評分：4.6

聯絡電話：0853-53-3100

店家地址：195 Taishachō Kizukihigashi, Izumo, Shimane 699-0701日本

營業時間：逢星期一至星期日06:00-19:00



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10. 八重垣神社（島根）

島根縣被譽為「結緣聖地」，除了有出雲大社，還有從前就是以結緣為主的神社「八重垣神社」，主祭神為須佐之男與奇稻田姬命夫婦神，說到八重垣神社最為知名就是位在奧之宮的鏡之池。

鏡池是八重垣神社占卜緣分的地方，先買占卜用紙，再拿到鏡之池前許願後，放到水面上，再拿出硬幣放在紙上，占卜紙上便會顯現占卜內容，會寫緣分位於哪個方位，再來視紙張漂浮的時間以及距離，代表著緣分的快慢和遠近，如果有機會來到島根旅遊，不妨前來八重垣神社體驗鏡之池的姻緣占卜。

八重垣神社

Google評分：4.4

聯絡電話：0852-21-1148

店家地址：227 Sakusachō, Matsue, Shimane 690-0035日本

營業時間：逢星期一至星期日06:00-17:00



11. 戀木神社（福岡）

戀木神社位於福岡筑後市，屬於水田天滿宮的一部份，是日本唯一只祀奉戀愛之神的神社，主祀戀愛之神「戀命」，戀木神社會定期舉辦祭祀活動，每年舉辦良緣成就祭為信眾特別祈願，神社在活動的前一個月跟當月會將籤紙改成粉紅色，可以將籤紙折成愛心形狀獲得幸福，而神社內充滿著心型圖，像是通往神社的戀參道、神殿紋路、御守、籤紙、繪馬……等，光是置身在戀木神社就能感受到滿滿的幸福氛圍。

戀木神社

Google評分：4.2

聯絡電話：0942-53-8625

店家地址：62-1 Mizuta, Chikugo, Fukuoka 833-0027日本

營業時間：逢星期一至星期日08:30-17:00



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