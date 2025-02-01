日本校服｜水手服、企領已OUT！新世代更愛韓風　校服設計大改變

撰文：Japaholic
出版：更新：

不知道大家對日本的學生制服有什麼樣的印象呢？

是可愛清新的水手服，又或者是傳統帥氣的立領制服呢？多數人可能會認為，日本國高中生的制服兼具美觀與實用性，回想當年在學生時代還非常羨慕日本學生的穿著呢！然而，近年來，日本學生並沒那麼喜歡原先的傳統制服，反而開始模仿起韓國的設計潮流，其中最熱門的，就是「連帽制服」！這又是為什麼呢？今天我們就來看看這股在日本校園掀起的新制服風潮吧！

新世代日本學生更愛韓式校服設計，傳統JK制服、水手服風格面臨改變危機！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本傳統制服大改版　韓風影響日系校服潮流　連帽外套成新世代時尚象徵（01製圖）
+18

更偏愛韓系的制服！令和世代日本制服出現連帽設計

過去，日本的校規通常禁止學生穿著連帽外套，取而代之的多是厚重又笨重的冬季外套。對此，許多女學生覺得不方便，甚至選擇只穿輕薄的春秋外套，結果導致容易著涼、感冒。

因此從幾年前開始，部分日本學校陸續修改制服設計，導入輕便且具有保暖效果的「連帽外套制服」。這種新制服兼顧了時尚感與實用性，迅速地受到了學生們的喜愛。不僅適合秋冬季節，連進行社團活動或上課時也更加靈活方便。據說，從秋季到春季，幾乎所有學生都會選擇穿著連帽外套，成為學校中的時尚象徵。

日本新年利是封為何是白色？日本人也有利是公價　2大數字要避忌4歲童獨自去公園卻從此消失！1963年吉展誘拐殺人案令日本人心碎《名偵探柯南》連載28年終於有結局？作者青山剛昌親口認已決定好

連公立學校也開始採用！

根據日本大型制服製造商「菅公學生服」的調查，這兩三年來，越來越多學校開始採用連帽外套制服，甚至連過去相對保守的公立學校也逐漸跟上這股潮流。

位於東京都品川區的青稜高校就是一個典型例子。該校校長表示，希望學生能夠喜歡自己的制服，並透過制服展現穿搭風格，讓穿制服變成一件快樂的事情。這也意味著，制服這一過去用於管理學生的象徵，如今已成為13到18歲學生們展現自我風格與時尚品味的重要工具。

日本學生們如何看待制服？

那麼，在觀念逐漸開放的現在，日本學生是否更希望穿著私服呢？答案或許讓人意外。

事實上，大多數日本學生認為，制服代表著青春時期特有的回憶，而這些回憶只有穿著制服時才能真正體現。此外，學生們還希望能透過制服和私服的穿著來達到「心情切換」的效果。平日穿制服專心學習，假日換上私服放鬆休息。如果每天都穿著私服，反而會讓放假的感覺變得不那麼明顯。

同場加映：Chiikawa聯名蛋糕打開發現嚴重崩壞　網民笑：壓力太大變奇美拉了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+13

日本的韓流風潮始於何時？

大家都知道，無論是在香港、日本，甚至全球各地，近年來都掀起了一股韓流熱潮。而在日本，這股韓流究竟是從何時開始的呢？

其實，日本的韓流風潮起源於2003年的韓劇《冬季戀歌》。這部作品風靡全國，成為韓流文化的起點。自此之後，各式各樣的韓國連續劇與偶像團體如雨後春筍般湧現，並逐漸影響日本的影視娛樂與流行文化。

同場加映：日本網民票選「最愛拉麵口味」味噌拉麵第三沾麵第五　冠軍竟是？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+11

制服成為日本年輕世代時尚象徵

如今，無論是連帽制服還是韓流文化，都顯示出日本校園及社會正逐漸接受新的時尚潮流與文化影響。這種變化不僅帶來了實用性，也讓學生們能夠展現更自信、更具有個人風格的青春樣貌。

小牛「表情超享受」浸浴照網上瘋傳　員工揭真相：救了牠一命遊日注意！一愛心行為在日本竟是旅遊禁忌！作家：會令當地人困擾2024日本年度代表漢字揭曉　原來跟棒球選手大谷翔平、奧運有關？LAWSON即將進軍香港？網友力推4大獨賣人氣商品　日本旅遊必試Chiikawa原來係黑暗故事？必看4大章節懶人包　島篇令人細思極恐日文初學者地獄！為何要有片假名？外來語出現前是用來做什麼？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

日本文化
韓流
韓劇
日本
今日日本
Japaholic