用手機喇叭可以吹熄蠟燭？科普APP以簡單科學原理認真玩吓嘢

最近天氣實在是熱得要命，出門在外空調太大拿不動，風扇小巧但要佔另一隻手，走在外頭又變成了一種酷刑。但最近，狂丸在網上看到有人用手機喇叭成功吹滅了一根蠟燭，非常神奇。



這要是真的，以後夏天出門可就太方便了，一邊玩手機一邊吹風，舒服。

經過一番搜索，原來，能讓手機吹滅蠟燭的是一款叫做Blower（吹風機）的app，圖標就是一個風扇和蠟燭，一看就是老blower了。▼▼▼

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打開之後能看到界面非常的簡單：像模像樣的儀表盤搭配寫着on/off的開關。只要點擊它，下面的輪盤就會開始加速旋轉，發出臨場感十足的嗡嗡聲。

蠟燭也很配合，應聲而熄。

如果搭配上另一個手機……這孩子，或許能拿來變魔術？

（youtube@The Action Lab）

除了吹蠟燭，這東西還可以當成一個迷你型號的、專門吹落葉的機器來用。

桌上的橡皮屑再也不會亂跑，都吹成堆兒一起清理掉。反向改裝一下，手機很可能就變成一個吸塵器了。

（youtube@AppleStoreCentral）

但眾所周知，手機不是夢裏的那塊原價顯卡，一般裏面是沒有風扇的。那這吹蠟燭的風，到底是從哪裏來的呢？

還記得輪盤啓動時手機發出的擬真嗡嗡聲嗎？我們都知道，聲音由振動產生，但它本身是不能推動空氣形成風的。空氣中的粒子只會像下圖中顯示的那樣，在某個範圍內波動，最終還會回到原本的位置。

（youtube@The Action Lab）

這款app便是通過控制手機驅動揚聲器，從而帶動揚聲器處的空氣波動，從小孔附近一進一出形成力撲滅蠟燭。

app啓動時將揚聲器靠近火苗，就可以清楚地看到部分火焰呈現一個被吸入的趨勢。

（youtube@The Action Lab）

但雖然吸入和吐出時空氣的量是相同的，可蠟燭並不會在空氣被吸入時被吸力熄滅，因為空氣被吸入時是來自吸取源的各個方向，大家沒有心往一處想，擰成一股繩，沒啥力度。

所以只有被噴出時比較集中，這才能保證蠟燭被熄滅。

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視頻中的老哥還用吸塵器和棉球做了個實驗來驗證這一點：棉球放在進風處紋絲不動。而在出風口處，一下子就被吹跑了。

（youtube@The Action Lab）

（狂丸研究所提供）

自此，既然掌握了聲音才是這個app的神奇之處，那麼如果找對相應震動頻率的聲音，其實不用這個app也能達到吹滅蠟燭的效果。

240赫茲聲音成功熄滅蠟燭！



同樣應用聲音方面原理的還有那個號稱手機進水神器的軟件Sonic Ⓥ。

打開之後是這個樣子的，只要按一下中間那個水滴按鈕，調大音量，就能排出部分水分。▼▼▼

調到某些頻率時，手指貼近揚聲器真的能感覺到有氣流吹拂。

確實有網友反應好用，把瀕臨溺死的手機搶救了回來。不過，要是當場開不開機，還是拿去手機店修吧……

同理，那些號稱有着給手機「物理清灰」能力的app和視頻，其實都是用不同頻率的聲音帶動空氣來達到所謂的清灰目的。

至於清理能力是否真的有效，那就説不好了。

目前，那款叫做Blower的app在蘋果商店售價15元，感興趣的朋友可以買來試試，不過要是吹蠟燭的話，我幹嘛不用嘴呢？

【本文獲「狂丸研究所」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】