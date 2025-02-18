香港老闆寧請內地專才棄用00後！上司列內地人3優點：勤力又聰明

00後後生仔逐漸投身社會，成為各行各業的新力軍。不過，自從香港政府推高才通計劃，不少公司聘請越來越多內地人。最近，有脆友以過來人身分分享經歷，力指內地人比香港打工仔或Z世代優勝，更大讚內地打工仔3大優勝之處！



香港00後斤斤計較VS內地同事無怨言

有位作為上司的脆友，近日在Threads上分享過來人經驗，分析為何現在公司愛請內地人多過香港00後的原因。他表示曾遇過一位令他非常崩潰的GenZ下屬，「明明講咗好多次，佢都係唔記得」，試過有一次因工作太忙，17:30才有空教GenZ下屬，但這位下屬竟然說「最多聽到18:00」，在17:54的時候，下屬更指「你得返6分鐘可以講咋喎」，令這位上司感到無奈！柤反，他指內地同事從不計較時間，「就算要OT，佢哋都冇乜怨言，反而會主動問我啲我講漏咗嘅細節。」

有脆友分享經歷，力指內地人比香港打工仔或Z世代優勝，更大讚內地打工仔3大優勝之處（愛回家截圖）

香港00後工作能力不及內地人強

PO主表示，他跟內地同事合作過，認為「都唔蠢，仲幾醒」，不論工作上的學習能力和適應能力都強，「好多嘢一教就明，仲會主動去解決問題」。他指內地同事只是輸蝕在語言上，尤其英文。「但係我覺得呢個問題唔大，要講英文嗰陣我講咪得囉。」

有脆友分享經歷，力指內地人比香港打工仔或Z世代優勝，更大讚內地打工仔3大優勝之處（Freepik）

香港00後要準時收工VS 內地好少會say no

PO主表示，雖然有香港同事也肯OT，但可能只OT一個鐘便離開，留待翌日才做。他坦言認為OT無人想，但若趕工根本「拖唔到」， 「我相信好多公司請人嗰陣都會問你肯唔肯OT，如果你答肯，咁就要做得到。唔肯就唔會請你，內地同事好少會say no，佢哋真係會同你一齊捱過啲忙嘅時期。」

綜合以上論點，PO主也坦言對內地同事的拚搏也感到有壓力，「我自己都覺得有朝一日可能會被取代」，他認為香港人應該學習內地人的主動和解決問題的態度，要想方法提升自己，別只靠語言優勢或者過去經驗，「咁先可以喺職場上保持競爭力，唔會被淘汰。」

帖文一出，不少網民也留言認同內地人的工作態度良好，「我做老師，講真，啲新香港學生真係完全屈晒香港學生機，無計，佢真係又勤力又聰明」，另一位網民就表示「而家嘅大陸人就等如八九十年代嘅香港人，work ethics好、任砌唔嬲、拼搏上進、靈巧如蛇」，表示內地人態度積極、不怕蝕底。而另一位網民則分析，內地人之所以賣命工作，其實是因為家庭背景不太富裕，「而家個個00後返中學都著名牌褸孭名牌袋，屋企再廢極都有間居屋，係啱啱大陸落嚟或者住公屋又多兄弟姐妹嘅先要努力返工」。

內地人對於OT好少會say no！（愛回家截圖）

不過，也有網民對PO主帖文不表讚同，不少疑似00後更留言反駁，「準時返工，準時放工是美德，唔好做奴隸，好欣賞呢個GenZ」、「每個人都應該要有自己嘅既生活， 相反genz六點準時就走， 有自己人生， 唔好學d老姑婆留守公司到最後」，更有網民直指只是文化差異問題，「Genz 雖然難教 但比多d耐性同包容，佢哋都會做得好好；相反內地同事習慣咗內卷， 文化有差異， 會無所適從」，甚至有網民寸內地人，「大陸文員人工5000 過到嚟緊係同你OT啦」等等。

雖然每個人的工作表現都是比較個人和主觀，無辦法一概而論，不過，根據線上會議軟體公司Meeting Canary在2024年的一份研究報告指出，Z世代在職場上的確有2大特質。第一點，有接近一半的受訪者都認同，遲到5至10分鐘都屬於準時！第二個特質，GenZ重視工作生活平衡、心理健康，注重如何利用自己的時間，對不必要的會議容易顯得不情不願，寧願透過電子郵件溝通，也不想騰空時間岀席會議。

講到尾～無論是GenZ或是內地人都各有優勢和不足的地方！內地人少說話多做事；GenZ重視工作生活平衡，各人有各人的選擇，只要有足夠的溝通和不阻礙公司的營運，其實也沒問題。大家又怎樣看?不妨留言分享。