童話故事騙人？ 5個初版格林童話超血腥！灰姑娘毒招插盲姐姐眼

在格林兄弟推出《格林童話》初版時，收到很多讀者的憤怒聲討，因為最早期的《格林童話》其實是一本徹頭徹尾的情色暴力兼鬼怪類的小說集，專門給成人看的。為了保證銷量，格林兄弟淡化及刪除部分內容，然而原版小說又是怎樣的呢？



1812年、第一版的《格林童話》卷首插畫（Wikipedia Commons）

1. 《白雪公主》王子原來有戀屍癖

白雪公主被身為巫女的繼母所殺害，這是一般人知道的故事。然而真正的殺人兇手並非繼母，而是白雪公主的親生母親。但第二版開始，殺人者的身份才從生母變成繼母。

而第一版的小說中，美麗的白雪公主死後，被有戀屍癖的王子看見，王子就帶白雪公主回城堡玩賞，而這個王子天天都要在屍體旁邊進餐，否則會吃不下咽。王子每次出遊時，也要侍從抬棺木跟着他走。有次僕人不小心摔到棺木，才令她哽在喉間的毒蘋果核咳了出來，白雪公主才甦醒過來。

最後則是格林兄弟著名的處罰場面，在白雪公主的婚禮時，讓白雪公主穿上燒到燙紅的鐵鞋，讓她狂舞致死。這樣的情節經過多次更改，才變成今天的面貌。

原版的《格林童話》，絕對較迪士尼版本殘忍血腥。（《白雪公主》電影截圖）

2. 《小紅帽》是教少女不要輕易信男人

小紅帽最初的版本，是有性刺激原素及告誡作用的故事。小紅帽在森林看到野狼，野狼引誘小紅帽說出了她要去的地方後，就先行直奔老奶奶家，接着就把老奶奶吃掉了。野狼不只裝扮成老奶奶，還讓小紅帽吃奶奶的肉。然後叫小紅帽脫掉身上的衣服，並在床上吃掉小紅帽。

其實原版小說有對社會的隱喻，野狼是世上那些狡詐男子的象徵。野狼看中了小紅帽的美貌及身體，小紅帽最終也失身於野狼。這個故事實際上是告訴當時的女孩，不要輕易相信男人而引狼入室。

而且小紅帽的原先設定，並沒有好心獵人拯救她們的安排，最早的版本中奶奶和小紅帽全都被吃了。而狼完全沒受什麼懲罰就跑了。

《小紅帽》的故事家喻戶曉，但原來原版的小說有告誡意味。(Getty Images)

3. 《睡公主》醒來不靠王子

原版故事裏睡公主沉睡後，她的父親不願接受這結果，所以將她保存下來，後來鄰國國王經過，強暴睡公主，睡公主雖在沉睡中但仍生下兩個孩子，直到其中一個孩子意外將她手指中的銀色亞麻吸出，睡公主才醒過來。

迪士尼版本的《睡公主》非常唯美，跟《格林童話》不一樣。（電影圖片）

4. 《灰姑娘》主角超強悍兼會報復

原版故事中，灰姑娘為了掙脫繼母對她的虐待，用一個大木箱的蓋子刺穿了她的喉嚨，扭斷了她的頸，成功殺死了繼母。

而且原版故事中灰姑娘的兩個姐姐，還把腳削了一小部分，來穿上玻璃鞋欲騙過王子。在灰姑娘跟王子大婚當日，灰姑娘讓小鳥啄盲兩個姐姐的雙眼，去報復她們。

迪士尼版的灰姑娘。（網上圖片）

5. 《藍鬍子》最血腥被刪

在第一版小說中，本來還有藍鬍子的故事，但因為太血腥所以直接被刪除。

故事是講述一位其貌不揚、有藍色鬍子的貴族，娶過很多任妻子，但全都下落不明，某天他又看中村中一位少女，又強逼她成為自己的妻子，並讓少女住進城堡裏。

有一次藍鬍子出遊辦事時，少女好奇的用藍鬍子留下的鑰匙，打開了藍鬍子再三吩咐過切勿打開的門，門後掛着藍鬍子前幾任妻子的殘肢及屍體，之後少女不小心讓鑰匙沾上的血跡。藍鬍子發現後欲殺少女之時，少女的兩個兄弟趕至，將藍鬍子殺死。

《藍鬍子》曾經收錄在《格林童話》的最初版本，但是第二版之後被刪除。（Wikipedia Commons）

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