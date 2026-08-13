日本腦科專家拆解：氣質是天生遺傳　1個關鍵決定最終內向或外向

不少人都認為「三歲定八十」，覺得性格是與生俱來。但日本網站THE GOLD ONLINE就引述了日本腦科學家西剛志的說法，發現人的氣質是天生，而性格卻是後天形成，他更在書中解釋，決定一個人的內向定外向，竟跟是否相信星座有莫大關係。



人的性格到底係點構成？（《W兩個世界》劇照）

日本腦科學家西剛志在《「老實人」的完全成功指南 運用內向人優勢的人生拓展方法》中，講述許多與性格構成相關的資訊，不少更推翻一般人的常識！

性格只有部分會遺傳

西剛表示，人的人格(personality)分為兩個部分，分別是氣質(temperament)與性格(character)。而遺傳決定的只有氣質，因為遺傳會影響身體的神經傳導物質數量，如多巴胺與血清素等，所以能決定人是否容易感受快樂或容易生氣；而性格則是因為後天體驗形成。

西剛引述同卵雙胞胎的性格研究，發現即使基因一模一樣，成長後雙胞胎的性格與喜好都會不同。而因人而異的經歷與環境，也會構築出不一樣的性格。而行為遺傳學更發現，每個人的人格只有40－50%是因為遺傳影響。被不少研究人員推崇的TCI理論(Temperament and Character Inventory)，也指出性格的建立並非固定。

星座也能改性格

信星座竟可改變性格！（《大叔的愛》劇照）

性格的改變也比想像中簡單，甚至只要相信星座就會大改！西剛引述英國的實驗，共調查2000名相信及1000名不相信星座的人，相信的人性格與星座描述一致，但不相信的人性格就與星座天差地遠。西剛指人如果相信星座描述，如「白羊座較老實」、「天蠍座愛情表現較激烈」，就會改變實際性格。

性格與「正面」、「負面」經歷有關

感到不適會形成「負面學習」。（《我們與惡的距離》劇照）

而性格又是如何在後天構成？其實性格的構成與「正面」及「負面」經歷息息相關！西剛以到餐廳食魚為例，若是到新餐廳食到罕見又好味的魚，就會形成「正面學習」而經歷也會被大腦記住；但如果在食魚後感到不適，就會形成「負面學習」，而腦部會記住「痛楚」，下次不會嘗試食魚。

我們的腦部組成與祖先相似，而正面及負面學習一開始是為了部族存續。例如會記住自己食魚感到不適，下次不會嘗試，以免出現生命危險；而食到美食時也不會忘記，以免下次要花費大量時間尋找美食，兩者都是對部族存續有利的記憶。

外向比內向思考更正面？

外向型的人有更多正面經歷！（《東京女子圖鑒》劇照）

西剛表示外向型的人，會比內向型會容易感受快樂，因為外向型有更多「正面學習」。外向型的人即便遇到小事都會感到快樂，例如「在其他人面前說話就會被誇讚」、「在人前說話很開心」等。因為在社交時比內向型的人感受更多快樂，形成熱愛社交的外向性格。

而挑戰新事物時，成功的經歷會帶來極大喜悅，長久以來會形成「挑戰新事物」等於「好事」等想法，進而對挑戰有正面感覺，性格也會變得熱愛挑戰。即便面對失敗，也會覺得「未來應該會有快樂的事發生」，反而會更積極行動。

專家介紹腦部機制。(「おとなしい人」の完全成功マニュアル 内向型の強みを活かして人生を切り拓く方法）

至於腦部的機制，西剛也有簡單解釋。每次感到開心時，如獲得金錢獎勵、發生好事等，腦部的獎勵系統如伏隔核及腹側被蓋區就會被激活。而成功時就會感受極大的快樂，也更容易激活海馬體，最終在大腦皮層中累積快樂相關的長期記憶，導致外向型人比較容易有正面思考。

資料來源：THE GOLD ONLINE