體臭聞起來像尿味？日本專家拆解「疲勞臭」5大成因　教自我檢測

除了天氣熱會出汗會導致體臭之外，若生活繁忙、壓力大也會引致出現體臭，這種體臭被稱為「疲勞臭」。專家就講到「疲勞臭」來自血液，即使清洗身體表面也不能夠將氣味消除。他又列出臭味的5大因素，並教你如何自我檢測及解決體臭。一起來看看吧！



（《我們的藍調時光》劇照）

日媒FNN早前請來氣味研究專家、東海大學理學部化學科關根嘉香教授，分享到現代社會充滿了壓力和疲勞，被忙碌的工作、家務和煩惱追趕，囤積起來不僅對精神健康不好，實際上對的身體一樣有害；當中就包括自己可能難以察覺到的「疲勞臭」。

來自星星的你

甚麼是「疲勞臭」？為何身上會散發刺鼻尿味？

若是一般的體臭那也還好，只要徹底清洗身體就可以沖走，但「疲勞臭」的氣味聞起來像是「尿味」，而且但靠洗澡無法解決。關根教授講到「疲勞臭」的源頭是氨（即是阿摩尼亞），因此才會有類似尿液的味道。蛋白質是人類日常生活中攝取的重要營養之一，進食吸收後蛋白質在腸道分解時會產生阿摩尼亞。平常這些阿摩尼亞會在肝臟中轉化成尿素並隨尿液排出體外，但若因壓力或疲勞令肝臟功能欠佳，這些剩餘的阿摩尼亞就會進入血液，導致難纏的「疲勞臭」出現。因它並非由細菌或皮膚表面的皮脂引起，因此清洗身體並不能從根本上解決問題。

關根教授講到，導致疲勞的5大因素包括過度緊張等精神壓力、運動或身體勞動的肌肉疲勞、蛋白質偏高的飲食、飲酒所致的肝功能下降，以及便秘等引起的腸道環境惡化。自主神經系統因緊張或焦慮而受到干擾，或者肌肉受到負荷，血液中的阿摩尼亞濃度往往會增加。飲食習慣紊亂，例如吃太多蛋白質和喝太多酒精，也會增加腸道中產生的阿摩尼亞量並降低肝功能，使其更容易殘留在體內。

（《鹿鼎記2之神龍教》劇照）

一招簡單自我檢測法：從腳底「這部位」找答案

那麼該如何知道自己有沒有「疲勞臭」呢？關根教授指阿摩尼亞的氣味雖然會隨汗水從全身散發，但從腳部最容易檢測到。特別是大拇趾根部的凸起部份，因為常承受體重又出汗，容易產生臭味。所以大家可以嘗試在洗澡後聞聞腳底這個部位，若洗澡後依然有點刺鼻的味道，就很有可能是有「疲勞臭」了。

（《藍色海洋的傳說》劇照）

如何根除疲勞臭？日本專家推介「明礬水」及有效遮臭香氣

「疲勞臭」不限性別年齡都有機會出現，若發現自己或身邊的人有這個問題，則要從生活習慣開始改善。不少人為了健康會特意攝取較高蛋白質量，但因為在腸道分解的過程中會產生阿摩尼亞，偏向蛋白質的飲食就會增加出現體臭的風險。過份飲酒會令肝功能下降，不能有效地將阿摩尼亞轉化成排除體外，因此也要多加小心。關根教授就表示肉類和魚類都含有豐富蛋白質，因此添加蔬菜保持均衡飲食非常重要。另外，蜆肉中的鳥氨酸（Ornithine）有助於將氨轉化為尿素，因此將蜆加入日常飲食也有幫助。除了注意飲食之外，關根教授亦建議花時間放鬆，例如浸浴，不僅有助於排出體內的皮脂和廢物，還可以改善睡眠品質。讓我們從內到外照顧身體，減輕「疲勞臭」。

《當你沉睡時》劇照

至於消除氣味的方法，關根教授就提出使用「明礬水」。「燒明礬」是一種食品添加劑，用於提亮醃菜的顏色，但同時也具有殺菌作用，並能有效消除「疲勞臭」。阿摩尼亞屬於鹼性，而燒明礬溶於水後會變成酸性，因此能中和氣味。只需將燒明礬溶解在水中製成「明礬水」，放進噴霧瓶裡面隨身攜帶，發現有異味時就可以噴在身體或衣服上除臭，非常方便。大家可能會嘗試用香水的氣味遮蓋體臭，但這有時候會產生反效果，甚至令阿摩尼亞的氣味更加明顯。若要使用香水，則可以選用相容性比較好的花香味，例如玫瑰或茉莉等等。

（《鬼怪》劇照）

而「疲勞臭」的異味也可能會滲透到衫褲鞋襪裏面，因此應盡量選穿較寬鬆透氣的衣服，以及對身體負荷較低的鞋子。定期清洗並在通風良好的地方晾乾就能移除臭味。關根教授亦提醒到每個人都有體臭，因此沒有必要反應過度。但出現體臭也可能是身心不舒服的跡象，所以若發現與平時相比有明顯的氣味，或者開始感到不適，就應考慮求醫。