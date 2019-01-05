江戶畫家作品笑大人個口！伊藤若沖竟然將福祿壽搞成咁…

鞏固了江戶幕府在日本統治地位的第3代將軍德川家光，其創作的動物題材繪畫作品將在明年3月，於東京都府中市美術館首次公開展覽。

同我們熟知的“名將”標籤不同的是，這些作品體現了德川家光將軍極其細膩的一面。這場名為《多元的日本美術——從禪畫到個人意識流》的展覽會上，還將展出奇想派作家伊藤若沖、長澤雅雪等畫家的作品。

忍頂寺靜村 《坂田金時圖》（東京都府中市美術館）

12月19日，主辦方公佈了本次展覽會的主要概要，展會將展示140幅畫作，其中44件為首次公開。德川家光繪製的《木兔圖》和《兔圖》生動可愛，格外引人注目。《木兔圖》保管於東京都文京區的養源寺。圖中木兔雙耳圓潤、表情略顯放空，眼睛在多重黑墨描繪下栩栩如生，連細膩的兔毛都顯得活靈活現。《兔圖》則是近年在京都發現的，黑色大眼睛的兔子在樹樁上孤零零地站著的樣子別有一番風情。

德川家光《兔圖》（東京都府中市美術館）

據府中市美術館稱，家光在勤於政務的同時，也會進行繪畫創作，並將作品贈與家臣。他的作品至今只發現了十件，其特徵都是這種樸素的畫風。其他出展的有伊藤若沖的《福祿壽圖》，圖中福祿壽的頭部如年糕一般長。

伊藤若沖《福祿壽圖》（東京都府中市美術館）

有高僧仙厓義梵的《十六羅漢圖》，羅漢的眼睛裡出現了光束一樣的東西，不禁惹人發笑。

仙厓義梵《十六羅漢圖》（東京都府中市美術館）

另外，將首次公開的江戶時代畫家長澤蘆雪的作品，也是本次展覽會看點之一。其中以夢想子孫繁衍為題材的作品《郭子儀圖》，其大膽的畫風中不乏作者對於色彩等細節的拿捏。作為奇想派畫家被人熟知的長澤蘆雪，通過這幅作品想必大家可以認識到他細膩的一面。

展會持續時間：2019年3月16日至5月12日