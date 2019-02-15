一棵西蘭花暗藏幾多條蟲？荔枝更惹蟲　有種水果竟藏蜜蜂屍體？

西蘭花，一種深受吃貨喜愛的蔬菜，在火鍋、麻辣燙、減肥餐中出鏡率一向非常高。然而最近，網友@懷中愛帆船居然在上面的這盤菜裡發現了密密麻麻的小蟲子——這還得了？作為西蘭花的忠實擁躉，這張圖嚇得狂丸受驚了。

難道說，這麼多年吃的那些隨便沖了幾下水就下鍋的西蘭花，在火鍋店裡點的不知道店家有沒有仔細清洗的西蘭花，裡面真的有蟲？這事兒不能細想，細思極恐啊……問題來了，為什麼偏偏是天真可愛營養又健康的西蘭花呢？答案是：樣子問題。俗稱：長得不好。西蘭花上面密密麻麻的花蕾很細，分佈又密集，這就給蟲子營造了絕佳的藏匿之地。

和它一樣容易藏蟲的還有花菜，這兩種蔬菜其實是一家子，都是甘藍的變種，和他們存在親戚關係的還有捲心菜、羽衣甘藍和芥藍等等。而且經常在這些蔬菜裡面暗藏的蟲子，還不只一種。下面幾段中即將出場的蟲子圖片可能會給部分人群帶來生理上的不適，非戰鬥人員可快速向下劃過。

（圖片來源：狂丸科學）

首先，這些蟲子有可能是小菜蛾幼蟲，它們個頭特別小還特別活躍，隱沒在西蘭花「蓮蓬」裡等於隱形了。其次，它還可能是白粉蝶的幼蟲，俗稱菜青蟲。這種蟲子身體呈青綠色，體型比小菜蛾幼蟲大，平時也不那麼活躍，遇驚嚇可能會假死......平時我們在大白菜上看到的孔洞也是這種蟲子咬的。

再來，它有可能是跳甲蟲，學名黃曲條跳甲。幼蟲時身體呈半透明狀，看上去有點夢幻又有點噁心，最喜歡寄生在葉菜類蔬菜上，以白菜、蘿蔔、甘藍、油菜等十字花科蔬菜為主。最後，它還非常有可能是蚜蟲。 這種蟲子大部分是綠色或是白色。它不僅危害大繁殖快，還喜歡吸收植物的汁液使其快速枯萎。我們生活中最容易在生菜裡找到蚜蟲的身影。

（圖片來源：狂丸科學）

看完這些圖，或許你在想：算了，葉子多的蔬菜不易清洗容易藏蟲，那不如改吃瓜類吧，光溜溜用水一沖就好，也不用擔心洗不掉蟲子了。然而生活如此艱難，而蟲子總是如此頑強。瓜類蔬菜在長大的過程中總有那麼幾個害蟲相伴左右：苦瓜、黃瓜和絲瓜等蔬菜容易在生長過程中出現蟲子鑽入瓜裡產卵的現象，這種蟲子主要有甜菜夜蛾幼蟲和瓜實蠅幼蟲兩種。蟲卵在瓜內孵化後蠶食瓜肉及種子，一般人很難發現。

（圖片來源：狂丸科學）

所以說吃瓜的時候要注意了，一般受蟲卵侵害的瓜果外形上會出現明顯缺陷，比如萎縮、變色、腐爛等，看見這些症狀之後，別再吃了。

（圖片來源：狂丸科學）

看到這裡，蔬菜可能已經在大家心裡埋下了陰影，算了，要不吃水果吧？呵呵，太天真了。水果藏蟲大戶：楊梅，瞭解一下？其實楊梅容易生蟲並不是什麼新鮮的事情，同樣也可以把鍋甩給樣子問題，誰叫你果肉裸露在外還那麼密集呢？

（圖片來源：知乎匿名作者）

我們來先來看看它的果實特點。楊梅可食用的部分是它外果皮上的衍生物——外果皮外層細胞柱狀突起形成的柔軟多汁的組織。也就是說，楊梅可食部分已經是果實的最外層，外面沒有果皮可以起保護作用，所以蟲子才能輕易侵入果實中產卵。

（圖片來源：狂丸科學）

不過還好，存在於一部分楊梅裡面的蟲子，基本都是果蠅幼蟲，吃下去對人體也沒有傷害。果蠅大家都見過，夏日廚房裡的垃圾桶上方飛舞的小蟲就是它，常在楊梅成熟變軟之後跑來產卵。

農民們為了收成着想自然要想辦法滅蟲，但對於楊梅這種直接食用果實最外層的果子，果農們不敢直接打殺蟲劑，只能採用向地面噴煙以熏殺果蠅成蟲、用驅蟲紙誘殺等方法。這些方法當然沒有殺蟲劑那麼強效，所以吃楊梅時，很容易就會遇到蟲子。和楊梅同理的，還有車厘子、草莓、桑葚、藍莓等水果。

（圖片來源：狂丸科學）

或許你會覺得有殼的水果能避免這個問題，然而，還是天真了。山竹和荔枝這兩種熱帶水果，也是招引小蟲的一把好手。

如果你家中的山竹擱置時間過久，就很容易生螞蟻。這是因為螞蟻嗜甜，而山竹含糖量高同時水分又低。這些螞蟻喜歡藏在山竹上面青綠色的葉子裡，一般倒是不會爬到果肉裡，清洗的時候，記得把葉子掰開沖洗乾淨。

（圖片來源：狂丸科學）

而荔枝則很容易有蒂蛀蟲，這會影響荔枝的食用價值，不過大家不必太過擔心，雖然樣子非常噁心，但蒂蛀蟲本身無毒，吃了也不會對身體造成危害。只需挑選荔枝的時候稍加注意，仔細看的話會發現在近果蒂部有一個小小的洞，用手輕捏時如果流出發酸的汁液，就代表內部可能被蒂蛀蟲入侵了。

（圖片來源：狂丸科學）

然而，這都還不是最細思極恐的水果。你可能聽說過每個無花果內都藏着一隻蜜蜂的屍體，這句話聽上去聳人聽聞，但確有其事。

（圖片來源：中國大百科全書）

無花果是榕樹的果實，雖然名字叫無花果，但並不代表它不開花，只是它的花生長於果內，從外表上看不到罷了。而這種蜜蜂叫做榕小蜂，由於無花果的花蕊位於內部，而花朵又需要授粉才能繁殖，所以蜂就要爬到無花果裡面才能給花授粉。雌蜂先進入無花果內產卵，卵中雄蜂首先孵化，然後從無花果中飛出，進入有雌蜂的無花果並與之交配，幫助雌蜂攜帶受精卵和花粉飛走，開始新的迴圈。

（圖片來源：狂丸科學）

那我們平時吃無花果的時候，難道直接把小蜂屍體給吃了嗎？並沒有，因為無花果會分泌一種酶，把死去的蜂分解成可被植物吸收的蛋白質。儘管如此，聽上去還是有點難以下嚥，一時之間竟不知道是吃屍體更好還是吃分解的屍體更好……不過若沒有小蜂的傳粉授粉，也就沒有如此有營養的無花果了。

（圖片來源：狂丸科學）

當然了，雖然蔬果內經常有蟲，但其實也不必太過驚慌。在洗菜前把腐壞老舊的菜葉扔掉，把蔬菜擇成小塊，清洗時可以在水中加入適量鹽或蘇打粉，把蔬菜放在水中浸泡20分鐘左右，菜蟲會自動浮出水面。還不放心的話可以多清洗幾遍，這樣基本就不會有什麼問題了。

（圖片來源：狂丸科學）

另外，大家吃蔬菜時儘量避免生食，煮熟來吃比較好，畢竟高溫加熱後這些蟲子也被殺死了。其實大多數蟲類對健康並沒有害處，只是看着難以下嚥且容易造成心理陰影。而且，它們高溫加熱後變成了蛋白質，買蔬菜水果還送肉，這麼一想，是賺了啊。

（圖片來源：狂丸科學）

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