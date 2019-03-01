【冷知識】可樂最初竟然是綠色的？盤點11個「意外」誕生的發明

生活中總是有着各式各樣的意外，不僅會影響我們的日常生活，還經常會在歷史上留下一些痕跡，比如，下面的這些發明創造，就都和意外脫不開關係。

1. 電池

世界第一塊電池的發明靈感來自於青蛙。義大利物理學家Galvani，在實驗室解剖青蛙時候發現，兩種不同材質的金屬，同時接觸青蛙身上的某種液體，就會產生電流。物理學家伏特（Volta）受此啟發，發明了世界第一款電池，伏打電堆，其原理一直沿用至今。

物理學家伏特發明的世界第一款電池：「伏打電堆」（狂丸科學）

2. 跑步機

健身房中的跑步機最開始是一種酷刑工具，由英國工程師威廉·庫比特在1818年發明。最初目的是用來強迫獄中犯人勞動，犯人要不停地踩動輻條以帶動巨大的槳輪，產生動力來碾磨穀物、抽水或是驅動磨坊。

跑步機最竟是一種酷刑工具。（狂丸科學）

3. 可樂

可樂剛發明出來時是一種治療頭痛的藥水，由美國藥劑師John Pemberton調製，並命名為古柯柯拉，是從古柯樹的樹葉和樹籽中提取古柯鹼，經過反復試驗，配製而成的一種能治療頭痛病的深綠色藥水。在成為飲料後，為了美觀進行了調色處理，成了我們看見的褐色。

可樂最初竟然是綠色的。（狂丸科學）

4. 硫化橡膠

生活中絕大多數橡膠製品來自一場實驗室事故。1839年， Charles Goodyear將添加了硫磺的橡膠遺忘在暖爐上，意外的得到了穩定且彈性良好的硫化橡膠，如今絕大多數橡膠製品採用的都是硫化橡膠。

硫化橡膠竟是個意外發明。（狂丸科學）

5. 糖精

知名的食品添加劑糖精，本質是一種飯前不洗手的產物。1879年，約翰霍普金斯大學研究生Constantine Fahlberg，在進行甲苯系列衍生物合成研究後，沒有洗手就開始午餐，意外的發現食物格外的甜，在對合成的系列甲苯化合物進行分析後，發現了糖精。

糖精是一種飯前不洗手的產物。（狂丸科學）

6. 微波爐

微波爐的發明緣起一塊融化的朱古力。1945年，美國的雷達工程師Spencer在做雷達實驗時，偶然發現口袋裡的朱古力塊會融化發粘，在連續多次的試驗後發現了微波的熱效應。 利用這種熱效應，美國的雷聲公司於1947年研製出了世界上第一台微波爐。

微波爐的發明竟然源自一塊融化的朱古力。（狂丸科學）

7. 硝化甘油

硝化甘油炸藥最初是一種治療心臟的藥物，由義大利化學家Sobrero發明于1847年發明。但因意外事故引起爆炸被當成危險品，後經諾貝爾改良，成了重要的工業炸藥，諾貝爾也因此成為世界知名的富翁。

硝化甘油最初是一種治療心臟的藥物。（狂丸科學）

8. 心臟起搏器

可植入式心臟起搏器是一次粗心錯誤的產物。上世紀50年代，美國布法羅大學助理教授Wilson Greatbatch在測試一個記錄心跳的機器時，用錯了電阻器，意外的發現了能調節心跳的電流信號，世界第一個成功的可植入式心臟起搏器也因此在1960年研製成功。

助理教授用錯了電阻器，意外發現了能調節心跳的電流信號。（狂丸科學）

9. 薯片

薯片的發明，和一個挑剔的食客脫不開關係。1853年春天，廚師George 為了為了教訓挑剔的食客Vanderbilt，故意將薯片做得非常薄非常脆，但此舉不僅沒能讓Vanderbilt難堪，還意外的受到了大量食客的歡迎。George 最後乾脆在菜單上加上了這道菜，並取名薩拉托加馬鈴薯片。

廚師作弄食客竟是薯片的源起。（狂丸科學）

10. 青黴素

拯救無數生命的青黴素是場實驗室過失的產物，由英國細菌學家Sir Alexander Fleming在1928年發現。在一次的實驗中，Fleming的鼻涕滴入了沒有蓋蓋子的培養皿中，這讓他發現了能殺死其他毒菌的青色黴菌，在培養研究後，發現了最有效的抗生素之一，青黴素。

青黴素的發明拯救了無數生命。（狂丸科學）

11. 肉毒瘦臉手術

用於消除皺紋的肉毒瘦臉針，最初的發現完全算是場偶然。1987年，卡盧瑟夫婦用肉毒桿菌治療眼皮痙攣和其他眼部肌肉紊亂時，發現眼部的皺紋居然也消失了，肉毒桿菌毒素消除皺紋手術很快應運而生，並因療效顯着風靡全球，瘦臉針就是其後期的衍生產物。

肉毒瘦臉針的發現完全算是偶然。（狂丸科學）

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