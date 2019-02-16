大便反彈整濕屁股　小便又會濺到鞋　科學家慢鏡分析找到解決方法

你是否有過這樣的如廁經歷：一坨屎優雅的離開菊花，本來身心非常通暢，然而此時它重重砸入水面，激起數朵浪花，帶來一場自下而上的菊部降雨，讓人不由後悔剛才太過認真用力。

但無需太過責怪自己，這一切都是水面張力在作祟。簡單來說，水分子之間具有一種相互拉扯的凝聚力，這種效果在水面更為明顯，所以當針或者昆蟲落在水面上時，它的表面並不會輕易坍塌，而是輕輕凹陷，試圖攔住水面物體的墜落。

（圖片來源：狂丸科學）

而一坨翔投入馬桶懷抱時也會經歷同樣的過程，只不過，它的重量超過了水面的承受能力，在入水後，會拉扯水面凹陷出一個更大幅度的深坑。

（圖片來源：狂丸科學）

而當這坨翔深入水底，深坑四周的水又會重新聚集，填補這個空缺。在聚集過程中水面又相互衝擊，從而導致浪花飛濺。

（圖片來源：狂丸科學）

很多學者喜歡把這種情況稱為「Worthington Jet」，大概是因為這些被屎擊飛的水滴確實會如同戰機一樣，一飛沖天直奔菊部地區——到底該怎麼壓住這些水花？自沖水馬桶發明以來，人類一直在思考這個令人難以啟齒的技術問題。

有人表示自己一直蹲在馬桶上，相信只要有足夠的高度就能規避屎花。還有人說自己會儘量會延長排泄物：「只要你拉的足夠長，就不會有墜入水中的機會。」體力充沛的網友表示自己會拉完就跑，躲避水花，然後返回馬桶繼續用力。這就像打網球，只不過他更喜歡做輸家。

論壇中甚至有這樣的爆料：「同事會在大便時帶上防水手頭，然後抓住大便，再輕輕的放到水裡，以避免出現『噗通』一聲的尷尬。」畢竟這種音效一響，任何人都能腦補到花朵被露水打濕的景象。

不過早在2011年，科技頻道主播Destin就通過高速攝影捕捉到了最科學的解決手段——其實最簡單的方式，就是改變水面張力：在水面放一張擦屁股紙。

（圖片來源：狂丸科學）

紙張的存在不僅會降低屎的衝擊力，空腔也會變得更小，同時也攔截了濺射效果。在高速攝像機的鏡頭下，人們清晰的捕捉到了這一變化。

（圖片來源：狂丸科學）

在紙張上你可以看到攔截的痕跡，其實就像防彈衣一樣。

（圖片來源：狂丸科學）

當然這種方式的缺點是廢紙，同時無法防禦排放量過大的情況。這時候，你需要更進一步的解決辦法：上大號時，如何壓出一個完美的水花？

首先，角度很重要。Destin還利用高速攝影對不同形狀的大便進行了測試，45度角入水的效果顯然要比垂直入水差很多，墜落角度不對稱會造成濺飛效果加倍。

（圖片來源：狂丸科學）

另外，大便的形狀也很關鍵。要知道，跳水運動員在入水前的姿態通常是「錐形」。而在實驗測試中，儘管球形屎又小又短，但因橫截面太大，依然會造成巨大的浪花，因為這類形狀會在水中造成更大的「空隙」。

（圖片來源：狂丸科學）

怎麼樣，現在你弄懂科學拉屎這件事了嗎？但對於男生來說，這還不是廁所求生的全部，另一個問題同樣尷尬。

被自己水槍射出的液體反彈是一種什麼樣的體驗？

物理學家Truscott表示自己曾實地測量過男性小便時的濺射情況。一位中等身材的男性在傳統馬桶上小便時，小水滴不僅可以飛到地板，甚至用力過猛可以噴到浴簾上。「那些水滴幾乎可以肉眼看到，這不是開玩笑」。但衛生間裝置供應商Duravit認為這和便池等工具無關。他表示，如果你被傷害了，很可能是因為尿的姿勢有問題。

所以問題來了：「用什麼樣的體位尿尿能夠百分百避免被反彈？」Brigham Young大學的幾位物理學家對此進行了研究。首先他們用高速攝影解析了尿液從噴射裝置沖出後的飛行狀態，並發現，如果你站的太遠，被彈射的幾率就會增加。這是因為尿液在到達小便池之前，就會分解成單獨的水滴，而單獨的水滴往往更容易彈射。

（圖片來源：狂丸科學）

其實，當水滴落下後並不會與水面立刻聚結在一起，而是會有一定的暫留時間，甚至在反復跳躍，這是因為水滴與水表面間夾雜了空氣，而想要完成聚結，就需要水滴之間的空氣完全被排擠出去。

（圖片來源：狂丸科學）

所以科學家認為，站得遠導致尿液分裂較早，彈射也會增強。而站到合適位置，讓水龍能夠完整呲到便池，或許可以避免類似情況。另外，和上大號一樣，想要避免尿尿時回濺，角度問題依然是關鍵。據測試，90度垂直射擊的反射效果最為激烈，相反45度角切入則較為理想，這和拉屎測試結果正好相反。

（圖片來源：狂丸科學）

如果你甚至能夠完成180度角尿尿，那將完全不必擔心被回濺弄濕雙手或者衣服。

（圖片來源：狂丸科學）

所以，根據科學家和網友的一系列推薦方案，狂丸總結出了最科學的小便方向：靠近便池，槍口偏向便池一側，維持45度角左右進行射擊。當然，隨着蓄水量減少，大家還需要不斷調整機位元。

（圖片來源：狂丸科學）

而科學拉屎的方法更是男女通用，相當重要，希望對大家有所幫助：屎要拉得細，最好是頭部比較尖，這樣入水阻力小。用力時可以駝背，但出貨後儘量坐直身體，以保證大便儘量垂直入水。別忘了將本文轉給那些深受困擾的朋友們，掌握了這些，每一次如廁都將是滿分！

参考資料： 1、khanacademymedicine 2、Splash Lab at Brigham Young University 3、SmarterEveryDay 4、livescience：http://t.cn/RkrRGSF 5、Jérémy Belin：https://www.youtube.com/watch?v=Daxzw1j7kgU

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】