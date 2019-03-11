這麼可愛一定是男孩子？仙氣女神照原來是男生？

開罐
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動漫界名言：「這麼可愛一定是男孩子」從來都不是假的！飄逸長髮配上水潤大眼，美到讓人忍不住手動截圖的小姐姐，竟然是男生？

一位女大學生就是看到她的照片，拜倒在影中人的神仙顏值之下，立刻截圖想找出她的名字，然而她翻遍韓國女團，甚至連日本AKB都找過一輪，卻找不到仙女姐姐本人，最後只好上Dcard追星版求救，並再次強調「她真的很美」。

這位韓團成員真實身份竟然是…（Twitter）

因為該圖已流傳一陣子了，馬上就有網友為她解答，然而她沒想到她找不到的原因不是因為小姐姐知名度不高，而是性別不對呀！這位長髮飄飄，五官秀氣的「小姐姐」，其實是2015年出道的韓團「SEVENTEEN」成員尹淨漢（윤정한／JEONGHAN），雖然美得像仙女，但人家可是貨真假實的男孩子喔。

SEVENTEEN成員淨漢。（Twitter）

1995年出生的淨漢，出道時以長髮造型現身，不少人都被他的美貌迷倒，甚至疑惑為何男團裡要混一個女星在裡面？後來發現他是男兒身時大家已經迷倒在美顏下無法自拔了。由於他的生日1004的韓文發音與天使相同，常自我介紹是「天使淨漢」，當然他顏值太高猶如天使下凡，擁有這個美譬也是實至名歸，另外因為玩遊戲運氣很好，又被叫做「運淨漢」。

長髮美如仙，短髮也是清新脫俗想戀愛，只能說髮型好不好終歸關鍵還是在臉！（網上圖片）

點圖看更多「天使淨漢」美照▼

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單看淨漢的美照的確有種雌雄莫辨的美麗，但是當他跳起舞來，舉手投足只有帥氣二字可以形容呀！什麼美女？人家淨漢就是漢子無誤！不信看首MV就知道了。

唉，男生美起來真的就沒女生的事了，本編已失去當女生的自信了，各位再見，有事燒紙。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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