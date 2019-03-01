【湊B教室11】從質地、顏色判斷大便狀況　加固後便秘屬正常

「BB便便暢通，真係開心到想話俾全世界知！」相信大家對這句廣告宣傳語都不陌生。對爸媽來說，BB排便是讓人十分困擾的情況，因為新生嬰兒的腸臟系統與大人不同，因此難以成人的情況來判斷嬰兒是否健康。兒科專科醫生溫靖宇表示可從大便的顏色和質地來判斷。

如主要餵哺母乳，嬰兒的大便會較為稀爛。

溫醫生指初生嬰兒每日一般有3次以上大便，次數亦會隨長大而逐漸減少。另外可觀察大便的質地和顏色，來判斷嬰兒的健康情況。

正常的大便狀況

顏色：黃色、啡色、綠色（胎糞）

質地：如BB主要喝奶粉，大便會軟身但成型狀；如以母乳為主，則多數較稀

不正常的大便狀況

顏色：灰白色、黑色

質地：過水、有黏液、有潺、有血絲

溫醫生指嬰兒的排便會受餵母乳還是奶粉而影響：「如主要餵哺母乳，大便的次數會多一點。」他又提醒，嬰兒排便情況是否健康，並非單用次數來衡量，即使嬰兒一星期只有一次大便，只要質地軟身便沒問題。另外，如大便很稀、有黏液、有潺或血絲，則可能是其他問題，最好立即求醫。

至約6個月大時，嬰兒便會進入加固期，溫醫生指加固後，大便會開始成形。同時腸臟初接觸固體食物時或會不適應，可能會有便秘：「這階段記得要幫嬰兒多補充水份，又或多攝取膳食纖維，如果果蓉、菜蓉等等。」至於適應期是多久、要喝多少水，則是因人而已。