痛過用碘酒消毒傷口十萬倍！　網友分享液態膠布用後感：生不如死

大家小時候跌倒擦傷，應該都有經歷過被用雙氧水或是碘酒消毒傷口，那種痛真的是會造成童年陰影啊！不過日本現在有「液態膠布」，聽說痛感完勝雙氧水？！就算只是小傷口，一擦上就會痛到讓人崩潰……雖然療傷效果真的不錯，但很多人真的是痛過一次就不敢再碰啦！

痛到懷疑人生！

這款液態膠布也是很多人到日本藥妝店必買的東西之一，但不少人都是聽說很好用就跟風買了……完全不知道它的威力如此強大啊！「第一次塗時我有嚇到，也太痛」、「抹上去會痛到上天堂」、「滴在傷口上，會看見人生跑馬燈」、「擦上去祖宗十八代全部請出來」、「剛擦在傷口的時候，真的會懷疑這根本是在傷口灑鹽」、「痛到讓你生不如死」

用過一次就再也不敢用？

「無敵痛，比你原本傷口還痛100倍」、「選擇再被刀子割一次也沒擦這個痛」、「小朋友用，本來不哭會瞬間爆哭」、「有用，但是！非～常～痛，會後悔用它」、「用了這個之後，你會發現，之前的痛，都不算甚麼了」、「痛到你會寧可慢點好也不願意再點第二次」

但對傷口真的很有效？

「很痛，但是好的速度快，傷口也比較不會感染」、「剛點下去 痛到懷疑人生 不過傷口好很快」、「很痛但是很好用！防水超棒」、「超級痛，但是真的很有用（尤其是餐飲業受傷還是要碰水，這個真的方便）」、「好貨！有傷必用」

推薦享受痛感的人使用（？）

「我覺得蠻爽的不會痛啊」、「挺爽的，有還活着的感覺」、「我超喜歡用這個 家裡還有4條」、「我反而很喜歡那個痛感 我當作在消毒」、「我覺得超爽的 每次受傷都很期待塗這個」

雖然每個人對疼痛的忍耐度都不同，但竟然有人說，這比生小孩或刺青都還要痛……看來真的是不容小覷啊，想用看看的人要有點心理準備了！

日本推出的液態膠布用是遊客必買的東西之一。（Facebook）

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