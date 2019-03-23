日本櫻花味產品到底是甚麼味道？和櫻桃味有何分別？

隨着春天的到來，在日本的便利店及咖啡店都能看到“櫻花味”的商品。櫻花味到底是甚麼味道呢？

最近，網路上不斷湧現了日本網友對於櫻花味的各種看法，“一到春天就買櫻花味的甜點”、“我喜歡櫻花味，但這並不是櫻花的味道吧？”、“櫻花味與櫻桃味不同嗎？”等等。今天，為一探櫻花味的“真面目”，記者採訪了日本味覺協會成員水野考貴。

Q：“櫻花味”最初是甚麼時候、如何產生的？

水野：一般認為，櫻花味的原型是最早出現於江戶時代的“櫻花餅”。關於其起源，最具說服力的說法是長命寺（東京都墨田區）的守門人山本新六，開創了在木桶中用鹽醃制櫻葉製作“櫻花餅”的做法。

Q：簡單來說，櫻花味究竟指的是甚麼味道呢？

水野：櫻花味是指“櫻葉及櫻花的味道”。用鹽醃制櫻葉後將會產生一種名為“香豆素”的成分，人們一般將這種香豆素的味道稱為“櫻花味”。可以說，櫻花餅的味道就是由香豆素製成的。

香豆素以與其他物質相結合的狀態存在於櫻葉和櫻花的細胞中，原本並無味道。但用鹽醃制櫻葉和櫻花後，其內部的細胞結構被破壞，香豆素流出後即與細胞外的酶反應生成了櫻花餅獨特的味道。

根據食品生產公司以及商品的不同，櫻花味食品的製作也包括將櫻葉子和櫻花搗碎、提取其中的浸出物等各不相同的方法，但基本上都是以香豆素的味道為基礎製成的。

最近不止流行「櫻花味」，還流行「櫻花妝」。（PONY Syndrome影片截圖）

Q：櫻花味和櫻桃味是一樣的嗎？還是哪裏存在不同之處？

水野：櫻花味與櫻桃味並不相同。櫻花味是與櫻花樹的“葉子”及“花”相關的味道，櫻桃味則是櫻花樹的“果實”（即櫻桃）的味道。順帶一提，櫻桃並不是我們平常在日本賞花時觀賞的櫻花樹（染井吉野等品種）的果實，而是其他品種的櫻花樹（西洋櫻等）所結的果實。

Q：為甚麼大部分日本人都認為櫻花味“好吃”呢？

水野：我認為雖然這其中也包含“單純地喜歡櫻花味（櫻葉和櫻花的味道）”的情況，但日本人認為櫻花味很美味在很大程度上是受其自身對“櫻花”的印象所影響。

人體在感知味道的時候，味覺感官不僅會受到味道本身的影響，還會被眼睛、耳朵等感官接收的資訊所影響。譬如，在品嘗拉麵的時候，人們會覺得顧客隊伍排得比較長的店更好吃。此外，商品的生產公司及品牌名稱也會影響人們對商品的味道評判。所以，日本人喜歡“櫻花味”，很可能是受到了對櫻花的喜愛的影響。

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