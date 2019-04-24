【復仇者聯盟4】10部被續集摧毀的電影系列　魔盜王、生化危機

《復仇者聯盟4：終局之戰》今天正式上映，當大眾都大讚上一集劇情緊湊，猶勝第1集的時候，大家又記不記得當年續集《奧創紀元》上映時劣評如潮？ 慶幸Marvel的強大宇宙觀令《復仇者》系列翻生，但不是每一套電影系列都可以有此機會。最近台灣網站DailyView就以外國電影評分網站IMDb的分數作基礎，列出10套續集比第一集相比，分數下降了0.5分以上的電影系列。

第10位 《海底奇兵》

一部讓影迷足足等待了整整13年的續集，但感覺卻像是為出而出的作品。其實《海底奇兵2》不是一部太差的作品，但對比第1集橫越大海洋的場境，以至Mo仔在水箱內與其他魚群的互動，續集無論畫面，人物互動及劇情上都失色不少。而且續集又是以尋找失去的親人作為故事方向，讓人感到只是把舊有的劇情重新演繹一次，毫無新意。最後在觀眾極高的期望下，最後失望而回。

第9位 《連鎖蝶變》

電影的英文名《The Butterfly Effect》相信令大家更了解整個故事，就是講述男主角擁有回到過去的能力，但每次回去改變了某件小事後，就會帶來蝴蝶效應，引發了一連串連鎖反應，每阻止了一件悲劇發生，就由產生了另一件悲劇。續集問題與《海底奇兵2》一樣，基本上倒模了首集的劇情，再度講述男主角擁有回到過去的能力，但每次回去改變了某件小事後……或許導演編劇不厭倦這些套路，但觀眾卻明顯厭倦了無新意的劇情。

第8位 《天煞-地球反擊戰》

巨大的敵人、人類面臨滅絕的危機感、令人熱血沸騰的反擊……以上統統都是首集《天煞-地球反擊戰》可以成為96年票房冠軍的原因，也成了現在很多災難片的基調。但20年後的續集，沒有了韋史密夫般吸引的角色，沒有了令人膽怯的外星人，多了的只是無意義的商品贊助畫面（特別是蒙牛），以及令人沮喪的所謂大戰。所以一堆網民都留言說千萬不要再拍第三集。

第7位 《魔盜王》

就算你沒有看過《魔盜王》系列，你也一定知道積克船長（Jack Sparrow）這個人物。首三部曲的大成功令尊尼特普的人氣達至頂點，而其他角色如八爪魚頭戴維鍾斯（Davy Jones）也大受歡迎，經常成為網民惡搞對象。但其後為拍而拍的第4及第5集，故事胡鬧之餘，積克船長的角色更變得可有可無，網民評分更一集比一集差勁。最近傳出第六集會棄用尊尼特普，感覺不如就此作罷，讓積克船長長存大家心中好了。

第6位 《悍戰太平洋》

第一集由《忘形水》奧斯卡得獎導演吉拿域戴拖路執導，極強的視覺效果加上激烈的打鬥場面，完全把小時候日本動畫中機械人打怪獸的場境，變成實體畫面帶到大家眼前，看得一眾男性熱血沸騰。可惜續集更換了導演後，打鬥場面及人物設定大不如前。而且為了遷就中國市場，無故加重景甜的戲份，被網民戲稱為「景甜宇宙」的一部份。再者上集大受歡迎的菊地凜子被賜死，更失去了大量網民的分數。

第5位 《生化危機》

由於本身的遊戲實在太受歡迎，讓第1集上映時已經受到多番關注。但電影始終不是遊戲，其後的走向慢慢變成一個女英雄大戰彊屍的動作片系列，多於原著遊戲中講求恐怖詭譎的氣團及血腥暴力的場口。對於一眾遊戲粉絲來說，電影版是一部不及格的作品，而且評分一集不如一集。雖然電影評價不好，但女主角米娜·祖華域芝卻成為了這代人的經典打女。

+ 2

第4位 《義勇群英》

改編同名漫畫及1980動畫的《G.I.Joe》，在首集上映時評價好壞參半，但動作場面及特效卻一致地大獲好評。由其是李炳憲飾演的雷影，全身白色的忍者套裝，加上帥氣的動作相當吸睛，最後與一場與蛇眼的對手戲更脫掉外套，大騷一身肌肉，為李炳憲成功打進荷里活市場。但續集的表現大不如前，沒有了初看的驚喜，令評分下降了不少。

第3位 《逃亡大計》

這是一部比較奇特的電影，在美國剛上映時，票房不算好，但海外地方則受到相當大的吹捧，在IMBd的評分為6.7分，算是好壞參半，不過不失。但續集疑似照顧中國市場，莫名奇妙加上了黃曉明，令人感到突兀。而首集頗有深思的監獄佈局及設計，在續集都變得兒戲及誇張，令評分也下降至3.8分。但最奇特的是第三集在今年將會上映，完全把觀眾的意見置之不理。

第2位 《皇家特工》

如果說到近年看得最爽的動作片，《皇家特工》絕對是代表作。一眾角色穿上有型到極的西裝，配上精密的高科技道具，加上導演精心佈置的長鏡頭（特別是那場教堂打鬥），看得人大呼過癮！而且劇情上雖然是典型主角受訓，挫折，成長的小子成長記，但對白輕鬆得來不失幽默，就算你估得到也會捧腹大笑。但第二集劇情卻相當馬虎，一些角色死得兒戲，有一些角色又復活得兒戲。就算續集維持得到爽快的動作場面及鏡頭，也阻止不了下降的網民評分。

第1位 《變形金剛》

實至名歸，愈拍愈爛的最佳代表。大家記不記得首集上映前，預告片中是沒有劇透過任何一個變形金剛變形的畫面。所以當年觀眾進場第一次看見那些零件及齒輪慢慢推動及組裝，由一架車子變成變形金剛，畫面令人相當興奮，嘆為觀止。但由續集開始，電影的質素每況愈下。過多的廣告置入，無厘頭的MV式主角chok樣慢動作，再加上令人看到頭痛的飛機大炮爆炸場面，網民們的評分一集比一集差勁，更多次登上金草莓最爛電影提名。而終於到第5集連票房都直接砍半大蝕後，派拉蒙才宣佈暫緩第6集的計劃。

不知道你同不同意以上的排行榜呢？不妨留言分享一下你覺得最差勁的電影續集。