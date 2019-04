6句武打電影霸氣對白　「想學？我教你吖」其實超有深度

武打電影除了暢快的戰鬥場面,不少對白都暗藏人深省的的道理,以下6句對白你又有沒有印象?

武打電影的激戰場面當然是一大賣點,不過只有交手是絕對不夠的,角色中各自為了自己的目標,為了自已的理念而戰,也就是他們「戰鬥的理由」,以及在面對挫折時,支撐他們走下去的力量。以下六句對白,可以一窺它們暗藏的信念,以及我們可以從中得到的領悟。

不少武打電影都成了經典之作。

【1】「唔打就唔會輸,打就一定要贏」

《打擂台》

來自作品《打擋台》,前半句我相信大家都明白,是以反話的方式,去刺激一個人的求勝欲,後半句就說得非常有技術,一定要贏不等於一定會贏,它們的分別在於鬥心,問心無愧,我想贏、我要贏,但贏不了,那我就坦然接受現實,這是戰勝自己欲望的勝利,梁小龍盡情地笑,就是這個原因。

【2】「怯,你就輸成世」

《激戰》

近年來少有被記住的對白之一,張家輝在《激戰》中以平淡語氣讀出的對白,沒有力竭聲嘶和吼叫,道出一名過氣拳王的心聲,他是對彭于晏說,何嘗不是在對自己說呢?千里之堤,潰於蟻穴,一次退讓、放棄,就會引來下一次的退讓、放棄,成為自己揮之不去的心魔,一生也就這樣了,怯,可能真的會怯一世。

【3】「我唔想到熄燈個陣,我連一件值得記得嘅事都無啊!」

《激戰》

《激戰》的另一句對白,比較老套、直白,不過由一個荒廢二十多年人生,打算重新站起來的人說出,又有另一番味道。人終有一死,如果在死之前,都未做過一件令自己刻骨銘心的事,沒有為一件事而勇力奮鬥過,他的人生,對自己來說,還有意義嗎?賤輝覺得沒有,你呢?

【4】「你想學呀?我教你丫」

《功夫》

《功夫》中令火雲邪神主動認輸的一句話,是非常點題的一句話。火雲邪神是當時武力最高的人,雖然在如來神掌之下敗倒,不過仍有心暗算。可見他就算在武學上不及,亦不會認輸。正真撃倒他的,是周星馳不私藏的境界,在一個血腥的江湖,真正令人折服的,不是武學上的功夫,而是修為上的功夫。

【5】「不是你可以打出多重的拳,而是你可承受多重的拳」

《洛奇》

來自《洛奇》,原文是:「It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward」在追求目標的路上,不會一帆風順,何為成功何為失敗?何為強者何為弱者?這是一個很好的定義。近年興起一句話:「為自己珍視的事物而死的是少年;真正的長大,是會為自己珍視的事物而卑微地活著」,這兩句都放到一起看,有著更深的感受。

【6】「你認為分勝負重要,還是跟家人吃飯重要?」

《葉問2》

《葉問2》中的對白,之前幾句說的,都是對於自身的追求、鍛鍊,是非常個人的,不過這句對白點出了幾個層面上的意義。第一個層面,是這個世界上有些事情,比勝負更重要;再推進深一層,其實武術,跟本不是為了分勝負而存在的。最重要的是,我們有值得守護、珍惜的事物,戰鬥才有意義啊!

巴打,有冇諗過真係學功夫?

是咁的,【第一屆武術博覽】5月3至5日在九展舉行,3日有成超過100個體驗班,除空手道、太極、MMA等等你講得出武術和格鬥技外,冷門的如薙刀同菲律賓魔杖都有得體驗,收費只是10元至30元,即睇報名詳情。

此外,場內更有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖,以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無論你是男女老幼,都必定能從中感受到武術的樂趣。



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁