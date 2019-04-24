6句武打電影霸氣對白　「想學？我教你吖」其實超有深度

武打電影除了暢快的戰鬥場面，不少對白都暗藏人深省的的道理，以下6句對白你又有沒有印象？

武打電影的激戰場面當然是一大賣點，不過只有交手是絕對不夠的，角色中各自為了自己的目標，為了自已的理念而戰，也就是他們「戰鬥的理由」，以及在面對挫折時，支撐他們走下去的力量。以下六句對白，可以一窺它們暗藏的信念，以及我們可以從中得到的領悟。

不少武打電影都成了經典之作。

【1】「唔打就唔會輸，打就一定要贏」

《打擂台》

來自作品《打擋台》，前半句我相信大家都明白，是以反話的方式，去刺激一個人的求勝欲，後半句就說得非常有技術，一定要贏不等於一定會贏，它們的分別在於鬥心，問心無愧，我想贏、我要贏，但贏不了，那我就坦然接受現實，這是戰勝自己欲望的勝利，梁小龍盡情地笑，就是這個原因。

【2】「怯，你就輸成世」

《激戰》

近年來少有被記住的對白之一，張家輝在《激戰》中以平淡語氣讀出的對白，沒有力竭聲嘶和吼叫，道出一名過氣拳王的心聲，他是對彭于晏說，何嘗不是在對自己說呢？千里之堤，潰於蟻穴，一次退讓、放棄，就會引來下一次的退讓、放棄，成為自己揮之不去的心魔，一生也就這樣了，怯，可能真的會怯一世。

【3】「我唔想到熄燈個陣，我連一件值得記得嘅事都無啊！」

《激戰》

《激戰》的另一句對白，比較老套、直白，不過由一個荒廢二十多年人生，打算重新站起來的人說出，又有另一番味道。人終有一死，如果在死之前，都未做過一件令自己刻骨銘心的事，沒有為一件事而勇力奮鬥過，他的人生，對自己來說，還有意義嗎？賤輝覺得沒有，你呢？

【4】「你想學呀？我教你丫」

《功夫》

《功夫》中令火雲邪神主動認輸的一句話，是非常點題的一句話。火雲邪神是當時武力最高的人，雖然在如來神掌之下敗倒，不過仍有心暗算。可見他就算在武學上不及，亦不會認輸。正真撃倒他的，是周星馳不私藏的境界，在一個血腥的江湖，真正令人折服的，不是武學上的功夫，而是修為上的功夫。

【5】「不是你可以打出多重的拳，而是你可承受多重的拳」

《洛奇》

來自《洛奇》，原文是：「It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward」在追求目標的路上，不會一帆風順，何為成功何為失敗？何為強者何為弱者？這是一個很好的定義。近年興起一句話：「為自己珍視的事物而死的是少年；真正的長大，是會為自己珍視的事物而卑微地活著」，這兩句都放到一起看，有著更深的感受。

【6】「你認為分勝負重要，還是跟家人吃飯重要？」

《葉問2》

《葉問2》中的對白，之前幾句說的，都是對於自身的追求、鍛鍊，是非常個人的，不過這句對白點出了幾個層面上的意義。第一個層面，是這個世界上有些事情，比勝負更重要；再推進深一層，其實武術，跟本不是為了分勝負而存在的。最重要的是，我們有值得守護、珍惜的事物，戰鬥才有意義啊！

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