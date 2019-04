【復仇者聯盟4】雷神搞到貝兒娜森面紅　一秒激嬲Marvel隊長？

《復仇者聯盟4:終局之戰》月尾就要上映,一班超級英雄近日都忙於為電影宣傳,飾演「Marvel隊長」的貝兒娜森與「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)最近就一齊接受專訪,「雷神」更發揮很強的撩妹本色,令到貝兒娜森「紅都面晒」!

Marvel隊長將會現身於《復仇者聯盟4:終局之戰》,與其他超級英雄齊齊打魁隆。

雷神一秒激嬲Marvel隊長

「Marvel隊長」將會首次加入「復仇者聯盟」,在早前釋出的預告中,可見「Marvel隊長」非常有信心與同伴揮低反派「Thanos魁隆」。當中,已經看到「雷神」和「Marvel隊長」似乎相當多交流。近日,二人一齊接受外媒《Entertainment Tonight》訪問,提到拍戲時的點滴時,由於戲中大量動作場面,加上「Marvel隊長」的能力超強,貝兒娜森訪問時提到自己親自上陣完成大量特技動作,「雷神」就將貝兒娜森和湯告魯斯相提並論。怎料貝兒娜森一秒發怒:「我就是第一個我,不是下一個湯告魯斯,謝謝。(No, I’ll be the first me, not the next Tom Cruise. Thank you very much!)」

雖然一切可能只是笑話,但有影迷聽到後反應就很敏感,還回想起3月時在《Marvel隊長》上映前,一直有傳有一些復仇者,是不滿貝兒娜森加入「復仇者聯盟」。

在早前的預告中,已感受到「Marvel隊長」和「雷神」應該會有相當多火花。

雷神使出老土撩妹金句

隨後貝兒娜森被問到,有否在片場「偷」些東西回去,「雷神」竟突如其來,用撩妹金句撩「Marvel隊長」,金句老土得來亦很搞笑。貝兒娜森:「你不是說笑嗎?這次我就似第一天去上學的小朋友那樣,我就是要表現出很有禮貌﹑乖巧的模樣。「雷神」:「你偷了我們的心!」「Marvel隊長」聽到後即刻表示:「Oh!Chris你人太好了吧!不過我還是比你強吧!」雖然金句有點老土,但「Marvel隊長」聽到後也挺陶醉。

近日「Marvel隊長」與「雷神」一起接受訪問,「雷神」出招撩妹,「Marvel隊長」似乎感覺非常陶醉。(網上截圖)

而其實在預告片中,大家都可以看到「雷神」和「Marvel隊長」之間,有些火花,「Marvel隊長」自信地覺得自她加入後,他們很大機會能揮低「Thanos魁隆」。而雷神走近她身邊,隔空取武器時,除了型爆他還說了一句「我挺喜歡這個女的!」不知道「Marvel隊長」這次在戲中會跟「雷神」擦出多少火花呢?

