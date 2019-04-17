【復仇者聯盟4】雷神搞到貝兒娜森面紅　一秒激嬲Marvel隊長？

《復仇者聯盟4：終局之戰》月尾就要上映，一班超級英雄近日都忙於為電影宣傳，飾演「Marvel隊長」的貝兒娜森與「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）最近就一齊接受專訪，「雷神」更發揮很強的撩妹本色，令到貝兒娜森「紅都面晒」！

Marvel隊長將會現身於《復仇者聯盟4：終局之戰》，與其他超級英雄齊齊打魁隆。

雷神一秒激嬲Marvel隊長

「Marvel隊長」將會首次加入「復仇者聯盟」，在早前釋出的預告中，可見「Marvel隊長」非常有信心與同伴揮低反派「Thanos魁隆」。當中，已經看到「雷神」和「Marvel隊長」似乎相當多交流。近日，二人一齊接受外媒《Entertainment Tonight》訪問，提到拍戲時的點滴時，由於戲中大量動作場面，加上「Marvel隊長」的能力超強，貝兒娜森訪問時提到自己親自上陣完成大量特技動作，「雷神」就將貝兒娜森和湯告魯斯相提並論。怎料貝兒娜森一秒發怒：「我就是第一個我，不是下一個湯告魯斯，謝謝。（No, I’ll be the first me, not the next Tom Cruise. Thank you very much!）」

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雖然一切可能只是笑話，但有影迷聽到後反應就很敏感，還回想起3月時在《Marvel隊長》上映前，一直有傳有一些復仇者，是不滿貝兒娜森加入「復仇者聯盟」。

在早前的預告中，已感受到「Marvel隊長」和「雷神」應該會有相當多火花。

雷神使出老土撩妹金句

隨後貝兒娜森被問到，有否在片場「偷」些東西回去，「雷神」竟突如其來，用撩妹金句撩「Marvel隊長」，金句老土得來亦很搞笑。貝兒娜森：「你不是說笑嗎？這次我就似第一天去上學的小朋友那樣，我就是要表現出很有禮貌﹑乖巧的模樣。「雷神」：「你偷了我們的心！」「Marvel隊長」聽到後即刻表示：「Oh!Chris你人太好了吧！不過我還是比你強吧！」雖然金句有點老土，但「Marvel隊長」聽到後也挺陶醉。

近日「Marvel隊長」與「雷神」一起接受訪問，「雷神」出招撩妹，「Marvel隊長」似乎感覺非常陶醉。（網上截圖）

而其實在預告片中，大家都可以看到「雷神」和「Marvel隊長」之間，有些火花，「Marvel隊長」自信地覺得自她加入後，他們很大機會能揮低「Thanos魁隆」。而雷神走近她身邊，隔空取武器時，除了型爆他還說了一句「我挺喜歡這個女的！」不知道「Marvel隊長」這次在戲中會跟「雷神」擦出多少火花呢？

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