加入復仇者聯盟突變濃妝大媽？　Marvel隊長被批「開美肌」唔連戲

Marvel電影宇宙（MCU）第四階段最終章《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映邁入倒數，全世界的粉絲都屏息期待：這場重新集結元老級英雄的史詩戰役，將會是怎樣的結局？而那些化為粉塵的英雄是否能平安回歸更是讓人在意的重要環節。目前的預告中雖然線索不多，不過還是可以看出「Marvel隊長」Carol Danvers的加入，似乎稍微提升了復仇者聯盟的士氣，讓粉絲忍不住開始往好的結局去期待。

Marvel隊長加入復仇者聯盟突變濃妝大媽？（劇照）

Marvel隊長「開美肌」？妝感好重不連戲

已公開的《復仇者聯盟4：終局之戰》電影預告中，除了充滿許多粉絲在意的細節之外，讓人在意的還有另一件事情：那就是Marvel隊長的造型看起來似乎和之前不太一樣。雖然《復仇者聯盟4：終局之戰》和《Marvel隊長》（Captain Marvel）兩部電影的背景存在着時代差異，但Carol Danvers的妝感卻還是明顯地比個人電影時還要重了許多，好奇的觀眾於是提出了「人設不連戲」的疑慮。

《復仇者聯盟4：終局之戰》預告中的Marvel隊長。（劇照）

關於這個從預告公開之際就被討論至今的問題，導演羅素兄弟（Russo Bros）近期也終於在受訪時作出回覆，很意外地，這並不是甚麼刻意的安排，單純是個角色形塑尚未定案階段所造成的小小誤會：

貝兒娜森（Brie Larson）是先拍了《復仇者聯盟4：終局之戰》才拍《Marvel隊長》，這時期我們都還在實驗她的角色定位，而其中一個選項就是預告中所看到的妝髮造型。

貝兒娜森拍完《復仇者聯盟4：終局之戰》才拍《Marvel隊長》。（劇照）

貝兒娜森透過《終局之戰》摸索Marvel隊長的輪廓

換句話說，Carol Danvers的外型到底該如何形塑？在拍攝《復仇者聯盟4：終局之戰》的時還沒有一個定案，過程中貝兒娜森本人漸漸發覺她的角色到底應該是甚麼樣子：

她開始深入了解這個角色，特別是當她開始拍攝自己的獨立電影時，她開始做出身為一個表演者應有、也該有的選擇。

Marvel隊長繼被批似足杜麗莎後，再被批評於《復4》中「開美肌」唔連戲。（劇照）

作為Marvel第一位擁有獨立電影的女性英雄、也是第一部由女性導演執導的Marvel電影（由Anna Boden和Ryan Fleck聯合執導），《Marvel隊長》挪除了典型超級英雄中，性感化的女性形象，讓Carol Danvers多了幾分不屑又厭世的氣息；如今在《復仇者聯盟4：終局之戰》妝感較重的模樣，讓喜愛這角色的粉絲不禁擔心她會不會在片中受到「男性凝視」（male gaze）的侷限？

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羅素兄弟也首當其衝遭到批評，不過在近期的採訪中，兩人表示絕對不會干涉每位演員對於自己角色的造型想法：

我們給予每位演員自主權，如施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的每一次髮型變化，都是出自於她自己的意願。

施嘉莉祖安遜在《復仇者聯盟4：終局之戰》有3種頭髮造型。（劇照）

就羅素兄弟的說法，《Marvel隊長》中Carol Danvers的造型才是最終定案，那麼時間軸座落在之後的《復仇者聯盟4：終局之戰》，現身其中她造型卻不一致這並不合理（只能想成Marvel隊長也想跟風現代地球妝髮？）。不過至少現在我們知道這部電影並不會是Carol Danvers的句號，她可能還會以更多不一樣的造型出現在其他Marvel電影中，未來就看看貝兒娜森本人怎麼說了。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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