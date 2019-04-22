《復仇者聯盟4》最新倒影版海報有洋蔥！　向6位化灰超級英雄致敬

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》即將上映，官方也在上映前再度曝光一張海報，由6位「初代復仇者」6位英雄領軍，他們的倒影各自呼應不同已在前一集化成灰死去的英雄，從右邊開始數起分別是「雷神X洛基」、「黑寡婦X神盾局局長」、「美國隊長X寒冬戰士」、「鐵甲奇俠X蜘蛛俠」、「鷹眼X緋紅女巫」以及「變型俠醫X奇異博士」。

《復仇者聯盟4》倒影版海報（IG）

其中雷神與洛基是奮戰多年的兄弟；黑寡婦進入神盾局多年，一直認定神盾局局長是恩師；美國隊長與寒冬戰士從70年前就是患難與共的戰友；鐵甲奇俠一直把蜘蛛俠當作乾兒子在照顧；鷹眼在《美國隊長3：英雄內戰》持續袒護緋紅女巫，只因她的兄弟「閃銀」曾捨身救過鷹眼。不過最後的「變型俠醫」與「奇異博士」較無淵源，兩人也在《復仇者聯盟3：無限之戰》才首次見面，應當是因為與變型俠醫淵源較深的超級英雄們例如鐵甲奇俠、黑寡婦等人都還活着。

《復仇者聯盟4》最新海報（IG）

向已逝超級英雄致敬！點圖重溫32張超催淚海報▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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