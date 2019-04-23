【復仇者聯盟4．專訪】3個鐘完全冇廁所位！羅素兄弟：包尿片入場

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）日前在南韓首爾進行宣傳，導演羅素兄弟（Russo brothers）與「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）接受《聯合報》訪問。「Marvel隊長」貝兒娜森因為力挺女權而被視為女英雄，但她私底下則認為身邊有許多女人都是女英雄，包括她母親。

貝兒娜森以一襲藍色配粉紅色的貼身裙出席《復仇者聯盟4：終局之戰》南韓宣傳活動。（Facebook）

這世界有很多傑出的女性，包括我媽還有一些朋友，很多女人運用她們的發聲權，完成很多不可思議的事。 貝兒娜森

貝兒娜森還說她心目中的女英雄，大多是會善用自己的發言權，貢獻自己的時間去幫助別人，一旁的謝洛美維納聽到後也大感贊同，並說：「有一些女性教導我如何成為一個男人，包括我媽以及我的姊妹。」

《復仇者聯盟4：終局之戰》劇情據傳有不少爆點，宣傳期間禁止演員討論劇情，貝兒娜森、謝洛美維納在受訪時也三緘其口，被問到電影片長長達3小時，有沒有空檔可以去廁所？貝兒娜森表示：「你一定會漏掉很多精彩片段，我們不知道電影裏面在演甚麼，這是3小時的歷程，所以還是先做好準備吧。」

《復仇者聯盟4：終局之戰》南韓宣傳活動中，最搶鏡的肯定非羅拔唐尼莫屬。（Facebook）

導演羅素兄弟對此則幽默回應：「不如包尿片，如何？」隨後建議看片前的2小時不要喝任何飲料，因為整部電影裏面沒有任何「廁所位」。羅素兄弟已拍過兩集《美國隊長》（Captain America）及兩集《復仇者聯盟》（Avengers），被問到未來還想拍哪些超級英雄電影，祖羅素（Joe Russo）坦言想拍《神奇4俠》（Fantastic Four），他相當喜愛片中要角「石頭人」（The Thing），也很着迷於大反派「末日博士」（Doctor Doom），之後若有機會拍攝，他們必定義不容辭。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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