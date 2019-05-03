【周末好去處】唔識武術都玩得！武術博覽8個好玩遊戲攤位實試！

第一屆「香港武術及搏擊運動博覽」開鑼！場內設多個遊戲區域，讓大家一展身手，就算無武術根底都可以玩得盡興！《開罐 Opener》就派出體育基因近乎零的記者Ruby，到場一戰各款遊戲！

場內竟設比賽專用的格鬥籠！（莊堅毅攝）

第一屆「香港武術及搏擊運動博覽」（下稱「武術博覽」）終於開鑼！是次博覽以「體驗型博覽會」作招徠，不管是新手或是武林高手，都可以在此得到有趣的武術體驗！《開罐 Opener》就派出零武術根底的記者到場實測，看看新手落場有何好玩！

▼想知有咩好玩遊戲？睇片睇片睇片！▼

輕鬆好玩！8大遊戲攤位

對新手來說，最適合到「武館街」遊戲區大顯身手！「武館街」遊戲多樣，有需要較高技術的射箭遊戲「十成弓力」，亦有講求眼明手快的「熄燈大師」。8個遊戲攤位都各有特色，而且玩法簡單，適合各個年齡階層！

講求眼明手快的「熄燈大師」。（莊堅毅攝）

▼按圖看更多遊戲▼

+ 8 + 7 + 6

每張入場門票已包8張遊戲券，如果想再玩，加購遊戲券價錢如下： 付款方式 4張遊戲券 單日任玩 01錢包 20元 50元 現金支付 30元 不適用

更有拳套讓你當道具！（莊堅毅攝）

打卡必去！八角格鬥籠

這次武術博覽更將標準尺寸的比賽用八角格鬥籠搬到會場！展覽期間指定時間，每天晚上會有四至五場表演賽，包括MMA、泰拳、空手道等等。而表演賽以外的時間，大家就可以進去拍照打卡！

場內試手區有體驗課程！（莊堅毅攝）

場內亦設「試手區」，大家可以以優惠價體驗各種課程，詳情可以瀏覽武術博覽網站！

《第一屆香港武術及搏擊運動博覽》 地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL） 日期：5月3日至5月5日 時間：11:00-21:00（五、六）；11:00-19:30（日） 網上購票：$25（1日票）；$35（3日票） 現場購票：$35（1日票）；$45（3日票）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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