受女生歡迎？易入大學？　港隊小將解體育系迷思　真相其實是...

「體育系會較容易溝女？」眼前的小伙子一臉錯諤，回過神來腼腆笑著道：「嗯，不太認同呢」。體育系學生予人的感覺，都是開朗陽光型，這二十歲出頭的港隊柔道小將李玨穎 (Tony)，卻自嘲「佛系兼好摺」。 鏡頭前害羞的神情，與賽場上的他判若兩人。 被問到對將來如何打算，今年大學三年級的小男生，忽然收起笑容堅定的說：「就算將來無朋友、無錢、無成績，但夢想仍是當全職運動員」。

體育系多標籤？



常以為大學的體育系學生都是人生勝利組。青春偶像劇不都是這樣演的嗎？體育系的男生，都是高大魁梧、陽光帥氣、身旁總有一大堆女生圍著……但Tony錯諤的神情，彷彿將大家從虛幻的偶像劇中摑醒。



但在大學的三個年頭，Tony最常聽到的卻是：「曳？嘈？唔交功課？一定係體育系！」、「 運動員計劃入學的，是霸佔了考DSE學生的學位。」、「咦！你咁高大，一定好蠢啦！」。對於這些經常在耳邊聽到的說話，Tony 都不以為然，淡淡的說：「總是標籤我們體育系不讀書，差一等。但我上學期GPA都過3，其實不至於太差吧」。



「有人甚至會跟我說，既然你能用運動員計劃入學，早知當初中學時候，就嚷家人隨便帶我學運動，現在就不用考DSE如此辛苦」，「看我們很是風光，似是容易。說是跑個步、打幾下柔道、摔幾個人就能讀大學，其實真的是想像般容易？」

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風光背後 辛酸不足為外人道

頒獎台的風光背後，少年付出的卻不足為外人道。「犧牲嗎？應該是玩樂的時間吧。」Tony自小二學習柔道起，差不多童年時光都與柔道相關，從中三那年入選港隊後，每天的課後日程更是排得更滿的柔道練習。眼見中學其他同學，都是下課後一班聚在一起打波打遊戲機，自己則孤身去港隊訓練，少年心中是萬般說不出的滋味。「記得中學同學齊齊去畢業旅行，唯獨我要去集訓。每逢暑假，我們最該去玩的時候，就會有一堆的集訓湧至。」

大學生活 VS 港隊訓練



上到大學，訓練更無間斷。但預想的大學生活，與運動員的作息訓練，中間隔著一段距離。「別人常說大學生活就是Ocamp，通常大二大三會做組爸組媽，但我是沒有的。問心其實是羨慕的，看別的同學能通宵打機、打麻雀、飲早茶直落......但我大學就沒這些經歷。」但年輕總有貪玩的時間，Tony笑言剛入大學事事新鮮，跟著同學一起通宵玩樂，惟第二天港隊練習時未能集中，影響訓練，捱罵少不免。為了柔道，只好暫別放任自由的大學生活，「我的社交圈子停留在體育相關，入到大學認識的人都圍繞體育系。圈子比較細，因為始終沒有時間參與其他活動，就算住宿舍，同房都是體育系，但我們都很『摺』」。慶幸的是，朋友和隊友的支持，讓Tony在運動路上不至孤單。

伴隨Tony成長的，還有一身傷患。

伴隨Tony成長的，還有一身傷患。他說運動員生涯最怕受傷，「試過兩三次，整個膝蓋脫骹。物理治療師常嘮叨說：又來！又是你嗎？為何不愛惜身體！」Tony不為意的笑著道，「但其實受了傷都會練習，像是教練常說的，傷下肢就練上肢，傷上肢就練下肢。

就算我幾年後沒有成績、無錢、窮到燶都好，但我覺得至少我試過。 Tony

怕成為家人負擔



犧牲與朋友玩樂的輕狂時光，為了成為全職運動員，學習柔道十年以來的傷患和冗長訓練，Tony都咬著牙關一一忍下。要數聽過最難受的一句話，相信大多運動員都聽過。「說做運動員沒前途吧！可能只有我家人很支持，或許我的親戚也會覺得做運動員沒甚前途」。剛大學實習完畢，Tony坦言有點迷惘，「做全職運動員，要考慮的因素實在大多。例如忽然我受傷怎辦？忽然間我沒有成績怎辦？」鏡頭前陽光的大男孩，緩緩的吐出一句，「怕。怕會成為家人的負擔」。



說罷，沉默了良久，「就算我幾年後沒有成績、無錢、窮到燶都好，但我覺得至少我試過。就算我選多次，我的夢想仍是成為全職運動員！」語畢，Tony眼神堅定的望著攝影棚的隊友。

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