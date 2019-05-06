【復仇者聯盟4】呢句對白竟然係爆肚　羅拔唐尼靈機一觸成就經典

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）是Marvel電影宇宙（MCU）11年篇章的終結，而這個句號為了回應粉絲們11年來不眠不休的熱情，當然得是一個熱鬧、豐富的句號。那麼，《復仇者聯盟4：終局之戰》最終高潮一戰該如何結束？這個句號的句號，當然得精采得像個感嘆號。事實證明，終結這場高潮決戰戲的那兩句台詞，甚至比起畫面上我們所看到的內容更加刺激、震撼、卻又環環相扣。你知道這兩句台詞是如何決定的嗎？這純粹是一場美麗的意外。

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）是MCU 11年篇章的終結。（劇照）

＊注意！以下內容含《復仇者聯盟4：終局之戰》劇透

在21世紀初期超英雄電影的文藝復興之後，要讓漫畫電影成為一個宇宙而非僅是一套系列電影的想法是很大膽的。這代表觀眾必須喜愛這部電影之外，他們也必須對電影裏為了串聯其他續集的弦外之音感到好奇：神盾局是甚麼？那個好像很愛講MDFK的獨眼龍是誰？而這個大膽想法，讓2008年《鐵甲奇俠》（Iron Man）成為一場巨大的豪賭。但是結果是成功的，觀眾愛它，施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）跟媽媽也愛它。《鐵甲奇俠》的成功讓羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的事業浴火重生、MCU大業得成……甚至還為他們招來了一位黑寡婦（Black Widow）。

「黑寡婦」於《鐵甲奇俠2》首度現身。（劇照）

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魁隆：「我勢不可擋」

所以這是為甚麼《復仇者聯盟4：終局之戰》最後，魁隆（Thanos）與Tony Stark的那兩句對話如此令人印象深刻的原因。魁隆在整部電影前半段，已經一直強調「我勢不可擋」（I’m inevitable）。這句很難用中文簡單翻出原意的句子，或者可以翻成「我是宿命所趨」或是「我是必然的結果」等等，都是魁隆在合理化自己的屠殺行為。他已經在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）裏，向奇異博士（Doctor Strange）解釋他收集無限寶石與毀滅宇宙一半生靈的用意。而既然食指浩繁（比喻家中吃飯的人眾多，即比喻家中需要養活的人口眾多）是宇宙大勢所趨的宿命，那麼他藉由無限寶石所要做的事情，也勢必非得執行不可──他認為不聽他建議的泰坦星最終敗亡的下場就是明證。

魁隆於《復仇者聯盟4》中以全新造型現身。（劇照）

「我勢不可擋」不只代表了全宇宙需要他準備執行的毀滅計畫，也同時代表了他執行這件毀滅計畫的決心有多堅定（無論你們是否阻擋，我都會完成它；還有他為此計畫準備的各種資源有多完備）無論你們如何阻擋，我都會完成它。為此魁隆已經犧牲了他深愛的義女、他的部下（他在《復仇者聯盟3：無限之戰》最終說了，「我們今天都損失慘重」），而即使如此不惜一切，他也要使命必達。

「我勢不可擋」其實是魁隆除了無限寶石之外的第2武器（純粹是精神意義上的理念武裝）讓他在最終搶到裝滿無限寶石的無限手套、並且準備要彈指時，當然必須再次重述這一句話。但他沒想到的是Tony Stark的偷天換日招數，讓戰局徹底逆轉。Tony Stark偷換了6顆無限寶石，然後甚麼都沒說地快速彈指（當然！這時候你還要說甚麼！）速速讓魁隆挫骨揚灰。

《復仇者聯盟4》輪到魁隆化灰。（劇照）

原先的劇本鐵甲奇俠甚麼都沒說

等等，這跟我們在戲院裏看到的結局怎麼不太一樣。Tony Stark在彈指前確實說了些甚麼啊……事實上，在原來的電影劇本裏，Tony Stark真的甚麼都沒說。

在《復仇者聯盟4：終局之戰》製作過程，外加後來幾個月的零碎補拍中，這個Tony Stark無言彈指的片段一直維持不動。直到導演們在剪輯室開始將數百小時的影片剪成3小時的電影時，有人發現不對勁了……

《復仇者聯盟4》大戰中，鐵甲奇俠原本竟然沒有「那句」對白。（劇照）

原本Tony Stark在這個片段裏甚麼台詞都沒說，而當我們在剪輯室開始修剪時，我們發現，這個隨時都靠俏皮話生存的傢伙，是不是應該在這個重要時候說點話啊？問題來了，我們試過上百萬句台詞，都找不到一句合適可用的。 導演羅素兄弟（Russo Bros）

「我是鐵甲奇俠」從始至終畫下無限傳奇完美句號

有這麼困難嗎？這時候我想應該來句「大人在講話小孩不要吵」還不錯。導演羅素兄弟表示：「這時，跟了我們拍過4部電影的剪輯師、同時也是非常厲害的敘事大師Jeffrey Ford，他說：『我們何不讓這整個故事周而復始？就讓Tony Stark說那句我是鐵甲奇俠？』而我們當下立刻決定，快去準備攝影機！我們明天就來補拍這一段！」

2008年的那場記者會。（劇照）

功勞絕對要獻給Jeffrey Ford，因為「我是鐵甲奇俠」這句台詞實在是太有意義了，絕對瞬間讓所有粉絲（會來忍受《復仇者聯盟4：終局之戰》3小時折磨的應該都是忠誠粉絲吧）淚崩外加雞皮疙瘩。這句《鐵甲奇俠》最終的台詞，已經改變了一切（2008年羅拔唐尼現場靈機一動說出了這句台詞，讓Kevin Feige大為驚艷，這句台詞間接地宣判了MCU不再只是照本宣科翻拍Marvel漫畫，它應該有自己的生命。這句台詞也讓羅拔唐尼的Tony Stark顯得更加喜愛惡作劇、身體動得比腦筋快、以及那股被熱情驅動的無悔個性）這一點直到《復仇者聯盟4：終局之戰》都沒改變，Tony Stark可以不需要再度面對魁隆，他可以告老還鄉繼續他的小家庭天倫生活。

如今，這句話讓魁隆敗亡、也讓眾英雄們在總長5個半小時的《復仇者聯盟3：無限之戰》與《復仇者聯盟4：終局之戰》裏的苦難一指勾銷，畫下了MCU前11年的終局。這是多麼巧妙的安排，一句話就包含了激動、興奮、感傷、遺憾等等情緒，這句話真是Tony Stark的無限手套呢。

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