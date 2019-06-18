【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】學生簡易招式進行形象大改造

香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽決賽在即，一眾學生都希望變得美美，以最佳狀態上台演出！這一次請來星級化妝師及髮型師，向一班參賽者傳授打扮秘技！

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日舉行，一班學生為了備戰，以最佳狀態上台，專程向名師取經，獲取扮靚秘技！

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【妝容篇】一招變身俐落乾淨

Benefit專業眉部美妝師Maki Ho就教路，即使不化底妝、不塗唇膏，只要眉毛保養得宜，就可以乾淨俐落！尤其男性，假如眉毛雜亂，會令人感到不修邊幅、髒髒的，只要修好眉毛，整個臉容頓時整齊精神！臨出街時只要輕輕填補眉毛空隙，即有打扮過的感覺！想知畫眉小貼士？睇片啦！

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（莊堅毅攝）

【髮型篇】三部曲打造持久醒神髮型

TIGI髮型師Max教路，不論長髮還是短髮，只需簡單三步，10分鐘即可打造醒神髮型！先使用頭髮打底產品保護髮質，再以負離子夾於髮根夾出蓬鬆度，最後輕輕噴上定型噴霧，就能做出自然醒神又持久的髮型。想知每個步驟有何注意事項？點擊圖片！

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是次ICMA更設「香港01人氣大賞投票」！想支持心意參賽者，記得於6月13日至6月25日登入，投下重要的一票！

決賽詳情 日期：2019年6月26日（星期三） 時間：下午7時正至10時30分 地點：旺角麥花臣場館

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行，一起來見證大專歌王的誕生！

購票詳情：

門票價格：$130／$150

＜購票請按＞

JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生！